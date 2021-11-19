墨西哥出現2000移民潮大篷車隊 1個月內第2批

墨西哥移民洶湧出走，在不到一個月時間內，18日的周四再度有第二批移民大篷車隊伍從墨西哥南部出走，往中部去，目標是入境美國，總共約2000移民。

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此次的2000移民從墨西哥南部邊境城市塔帕丘拉（Tapachula）啟程,前往往墨西哥中部前進；在那裡，墨西哥人可辦理申請紙張，俾能在墨西哥境內往來行動。

該移民潮團體由來自中美洲、海地和委內瑞拉的約 2,000人組成，他們正在尋求加入另一輛於10 月 23 日離開同一城市的大篷車，目前它正處於墨西哥南部的韋拉克魯斯州（Veracruz）。

參與組織該團體行動的的活動人士之一的路易斯·加西亞·維拉格蘭 (Luis Garcia Villagran) 說：“能夠阻止大篷車移民行動的唯一方法是讓《國家移民研究所 (INM) 》簽署並發給他們文件，以便他們能夠在墨西哥整個領土內旅行。”

這輛大篷車移民隊伍內也有未成年人，車隊沿着南部的恰帕斯州（Chiapas） 的一條沿海公路前進，並順利通過了移民檢查站。

路易斯還說，移民是有行動動機的，相信當局不會逮捕我們的。

自從美國總統喬拜登上任抵達白宮，並承諾比他的前任會更人道地對待他們以來，無證人員的流動有所增加。 1 月至 9 月期間，墨西哥當局的數據，有超過 190,000人移民，這是2020 年的三倍，大約有 74,300 人被美國驅逐。

根據美國官方統計，2020 年 10 月至今年年 9 月期間，已經有 170 萬人從墨西哥邊界非法進入美國領土的記錄。