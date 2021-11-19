尼加拉瓜正式提出將退出美洲國家組織

尼加拉瓜外交部長孟卡達正式向美洲國家組織提出退出該組織的要求。孟卡達在信函中表示：“我寫信正式通知您，我們堅定不移地決定根據第 143 條廢除美洲國家組織憲章，該憲章啟動了尼加拉瓜從該組織的最終退出的申請。

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美國總統拜登16日發表聲明禁止尼加拉瓜總統丹尼爾·奧爾特加、其妻子副總統羅薩麗奧·穆里略以及數名部長和高級官員進入美國。

尼加拉瓜總統丹尼爾·奧爾特加已經邁出了讓尼加拉瓜脫離美洲國家組織的第一步。“面對美洲國家組織理應受到譴責的干涉行為”，處於桑地諾民族解放陣線絕對控制之下的尼加拉瓜國民議會鼓勵總統退出《美洲國家組織憲章》，“以便我們繼續共同捍衛我們國家的主權和尊嚴”。

報道稱，這一操作由尼加拉瓜總統府精心策畫，發生在美洲國家組織對尼加拉瓜政府發出最後通牒四天之後。通牒的最後期限為本月30日，要求奧爾特加恢復“民主”，並釋放被關押在監獄中的175名政治犯。

美洲國家組織大會近日通過投票宣布，尼加拉瓜在本月7日舉行的大選“既不自由，也不公平，更不透明，不具有‘民主合法性’”。有25個成員國對此結論投下贊成票，只有尼加拉瓜反對，此外，以墨西哥和洪都拉斯為首的七個國家棄權。

尼加拉瓜議員卡洛斯·洛佩斯表示，美洲國家組織是美國意見的代言人，是美國的殖民地。

美洲國家組織是美洲的區域性組織，總部設在美國華盛頓。委內瑞拉政府於2017年4月27日正式啟動退出該組織的程序。根據相關規定，完全退出該組織的程序需要24個月。