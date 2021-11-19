拜登政府與輝瑞達協議 預購千萬療程口服藥

拜登政府已經與輝瑞公司達成協議，以確保輝瑞公司生產提供1千萬療程的新冠藥片。美國政府為這種藥物支付了53億美元。這相當於，一個療程藥片的價格約為529美元。

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輝瑞公司表示，能夠得出這個價格是由於“2022年前採購的數量很大”。輝瑞與其它幾個國家也已經達成了類似的協議。

這項協議是否能夠實施，還將取決於美國食品和藥物管理局（FDA）是否會批准這種名為Paxlovid的藥物的緊急使用授權。目前，這種藥物在世界上還沒有在任何國家得到過批准。

11月16日，輝瑞公司向美國食品藥品監督管理局申請使用授權，並指出，正在進行的一項臨時分析顯示，該藥可以降低新冠感染者的住院治療或死亡的風險。

美國衛生部長哈維爾·貝塞拉（Xavier Becerra）在一份聲明中說：“這種前景光明的治療方法可以為新冠患者提供另一種拯救生命的工具，從而幫助我們加速走出這場疫情。”

他還補充說：“接種疫苗仍然是任何人都可以採取的最重要的行動，以便保護自己和他人，結束這場疫情。但對於那些在未來確實感染生病並面臨嚴重後果風險的人來說，服用能讓他們免於住院的藥物，可能是一種救命方法。”

輝瑞製藥公司首席執行官阿爾伯特‧布拉（Albert Bourla）在一份聲明中說：“看到越來越多的人認識到，口服藥物療法在打擊新冠中可能發揮的重要作用，這是令人鼓舞的。我們期待着繼續與世界各國政府就此進行討論，以幫助確保世界各地的人們都能獲得廣泛的治療。”

Paxlovid是一種被稱為蛋白酶抑制劑（Protease Inhibitors）的藥物。它的工作原理是阻斷Sars-cov-2病毒在人體內複製時需要的一種酶。

預計Paxlovid可以與利托那韋（Ritonavir）一起使用。利托那韋是一種不同類型的藥物，它可以幫助體內的治療保持更長的時間。

拜登政府此前擴大了與另一家新冠藥物生產商——默克公司（Merck）之間的協議。政府承諾投入22億美元用於購買310萬個療程的藥物。這意味着，每個療程的費用約為709美元，比輝瑞藥片的價格高出25%。

與默克公司之間的交易也取決於美國藥物監管部門的批准。

默克公司也已提出了關於緊急使用授權的申請，但FDA將決定日期推遲，需等到在11月30日的顧問小組會議上解決這個問題。本月早些時候，英國監管機構已批准了這種藥物的使用。

就何時會批准或拒絕批准輝瑞COVID藥片的問題，美國食品藥品監督管理局拒絕發表評論。

衛生與公眾服務部下屬的生物醫學高級研究和發展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority）幫助敲定了這項協議。該機構的負責人加里·迪斯布羅（Gary Disbrow）博士本周告訴國會議員，他們已經在對抗COVID-19的產品，如治療藥物方面投資了490多億美元。