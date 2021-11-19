拜登體檢或全麻醉 賀錦麗首次當值總統位

美國總統拜登今天周五上午接受常規的健康體檢，項目包括結腸鏡檢查。拜登前往醫療中心體檢期間，將其權力暫時移交給副總統卡馬拉-哈里斯。拜登明天慶祝79歲生日。

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據法新社今天報道稱，美國白宮報告，美國總統拜登將於周五接受 "常規 "結腸鏡檢查，並將其權力暫時移交給副總統卡馬拉-哈里斯。

美國一位高管說，周六年滿79歲的總統的健康檢查細節將在下午公布。據白宮說，總統將在華盛頓附近的沃爾特-里德醫療中心接受常規結腸鏡檢查。據白宮說：“正如喬治-W-布什總統在2002年和2007年接受同樣的程序一樣，根據憲法規定的程序，拜登總統將在麻醉期間把他的權力短期移交給副總統。”

消息說，拜登不抽煙也不喝酒，已經完全接種了新冠疫苗，並在9月底接受了第三針。

拜登明天慶祝79歲生日。該報道稱，拜登是美國歷史上最年長的總統。