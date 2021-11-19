美媒：美中經濟和安全審議委員會呼籲限制美國對華投資，稱國安風險加劇

來自頗具影響力的美中經濟和安全審議委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)在其年度報告中呼籲對美國在中國的投資施加限制，並限制投資者購買在美上市的中概股的能力。該委員會在報告中指出，儘管華盛頓和北京之間的論戰一直很激烈，但雙邊貿易失衡局面正恢復到美國政府2018年對中國進口商品徵收關稅前的水平，而且美國流向中國的資本也在增加。報告警告，“美國企業和投資者必須認識到，參與中國經濟是要受中共政策重點制約的，是要接受其控制的”。

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據華爾街日報今天報道說，由美國國會召集的一個安全和經濟專家委員會推出報告建議美國採取更積極的措施減少與中國的商業關係，並警告稱國家安全風險有所加劇。

在這份報告周三發布前，美國總統拜登與中國國家主席習近平於周一舉行了一次旨在緩解美中緊張關係的線上會談。這份報告凸顯出拜登政府在遏制強大對手方面面臨的挑戰。拜登稱，他在周一的會晤中向習近平明確表示，需要保護美國工人和產業免受中國 “不公平貿易和經濟行為”的影響。據中國官方媒體報道，習近平說，美國應該停止從國家安全的視角 “打壓”中國公司。

雖然美中經濟和安全審議委員會一向以強硬的對華觀點而聞名，但隨着特朗普和拜登政府成員以及國會兩黨都在徵求該委員會的政策建議，該委員會的觀點已經找到了主流受眾。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的長期高級助理Carolyn Bartholomew是該委員會的主席。該委員會成員由參眾兩院民主黨和共和黨領導人任命。委員們來自商業、勞工、學術和政界，並與全職專業人員一起進行研究。

該委員會的主要建議之一是在國會設立一個機構，對可能危害國家安全的美國在華投資進行審查，必要時加以阻止。

賓夕法尼亞州民主黨參議員Bob Casey和得克薩斯州共和黨參議員John Cornyn正在發起一項有類似目的的立法，國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)也在7月份的一次講話中表示，政府正在“研究某些美國對外投資的影響，這些投資可能規避出口管制精神，或是以損害我國安全的方式增強競爭對手的技術能力”。

據該報道，國會議員或拜登政府推動的任何限制美國對華投資的計畫都可能遭到商界的強烈反對。美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)正展開遊說，反對Casey和Cornyn提出的法案，稱這種對資本流出的監管在美國250年的歷史上堪稱史無前例。

美中經濟和安全審議委員會還建議國會考慮禁止投資採取VIE架構（可變利益實體）的經營中國業務的在美上市公司。許多試圖在美國上市的中國企業通過VIE架構來規避中國的外資持股限制。美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)在9月份的一份公告中稱：“一家在美國上市的公司及其在中國的VIE看上去可能是同一家公司......而事實並非如此。”

SEC警告稱，美國企業對這類中國公司的控制完全是通過協議的方式，而不是通過擁有股權的方式。SEC補充說，中國政府從一開始就沒有明確支持過VIE結構，一旦中國政府明令禁止VIE，美國投資者可能會蒙受重大損失，而且沒有追索權。

據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報道，中國監管機構採取的其他整頓措施在7月份導致在美上市的中國公司的市值蒸發約4,000億美元。

該報道說，在提出這一建議前，該委員會曾在6月份的一份報告中指出，商務部“未能履行其職責”，沒有制定專門保護本國技術不被外國對手獲取的技術清單，在出口管制系統中留下漏洞，並妨礙了美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment)認定哪些交易涉及國家安全風險應予審查的能力。