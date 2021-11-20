拜登今慶79歲生日 白宮說拜登健康體檢結果令人滿意

美國總統拜登星期五在華盛頓特區沃爾特-里德軍事醫院進行了例行的健康檢查，隨後宣布體檢報告，稱結果令人滿意。拜登今天慶祝79歲生日。

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據本台報道說，周五是美國總統的一個特殊日子。在他的生日前夕，拜登接受了一次全面的身體健康檢查，這是拜登上任以來的第一次。

據本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道稱，根據拜登的醫生報告，“拜登總統仍然是一位健康和充滿活力的78歲老人。他適合擔任總統職位，作為行政首長、國家元首和總司令。”這是一位關注追隨拜登醫療健康十三年的醫生的結論，醫生負責拜登的健康起始於拜登還是奧巴馬的副總統的時候。

據體檢報告說，在華盛頓的沃爾特-里德軍事醫院進行的檢查證明是令人滿意的，包括白宮通報的所謂常規結腸鏡檢查。這一檢查需要在拜登接受麻醉時，將權力暫時移交給副總統卡馬拉-哈里斯。在1小時25分鐘內，她是總統，這是美國歷史上第一次有女總統行使職權。

除了這一歷史性時刻，6頁的新聞稿讓人放心。像其他人一樣，醫生注意到，拜登總統在演講時經常清嗓子。他解釋說，這種情況一直存在，而且可能因胃液反流而加重了。據醫生說，拜登總統的行動能力並沒有改善。這對於一個位居橢圓形辦公室最年長的人來說，這很正常。

本周六今天，拜登慶祝他的79歲生日，拜登說他自己感覺很好。