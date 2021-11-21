布林肯訪問塞內加爾，重申夥伴關係

美國國務卿布林肯在對非洲進行最後一天的訪問時說，美國在非洲加強聯盟的努力必須用結果來評估。布林肯正在進行為期五天的肯尼亞、尼日利亞和塞內加爾之旅。布林肯在訪非的最後一站塞內加爾表示：美國將幫助塞內加爾多生產新冠疫苗。

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布林肯星期五開始對塞內加爾進行訪問。布林肯本次訪問非洲並宣布拜登政府的非洲政策時說，美國認為非洲國家是平等的夥伴。

布林肯11月20日在塞內加爾首都達喀爾舉行的記者會上說，“必須用我們的行動來評判我們，而不是僅僅用我說什麼，讓我們在未來幾個月和幾年內看看我們怎麼做吧。”

布林肯並指出，“為了顯示我們對（非洲）大陸各地我們夥伴的承諾，拜登總統有意主辦美國非洲領導人峰會（U.S.-Africa Leaders' Summit），以驅動能夠改變關係並讓有效合作成為可能的那種高層外交與接觸。”

塞內加爾外交部長薩勒（Aissata Tall Sall）在記者會上說，美國在非洲的影響力“將永遠重要。”她說美國“從未殖民”非洲，塞內加爾人“視美國為自由國家。”

布林肯當天早些時候與塞內加爾總統麥基·薩勒（Macky Sall）會晤，兩人還參加了首都巴斯德研究所（Institut Pasteur）舉辦的活動。這個研究所在美國的援助下希望明年能開始生產新冠疫苗。

布林肯星期六還參加了塞內加爾和四家美國公司價值超過10億美元合約的簽字儀式，並表示美國對非洲的投資並不強加無法控制的債務。

布林肯說，“我們在審視基建投資以及更寬廣的整體投資時，我們的目標和指導原則是讓這成為一次衝頂賽跑。如果其他國家希望參加這個衝頂賽跑，將是非常好的事情。”

這是布林肯首席以國務卿的身份訪問非洲。他說這次訪問的目的是加強在全球衛生安全、治理氣候危機、擴大能源使用和經濟增長、重振民主並實現和平與安全等領域的合作。