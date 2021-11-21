拜登借79歲慶壽明說2024將競選連任

美國最年長的在任總統拜登周六與家人慶祝了他的79歲生日，這是在體檢認為他 "適合 "領導美國的第二天。拜登及核心圈人士近日向盟友保證，拜登計畫2024年競選連任。拜登的顧問表示，目前，健康不會是妨礙拜登競選連任的因素。

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據法新社說，美國民主黨總統拜登今天正在他的家鄉威爾明頓度過他的生日周末，距離首都華盛頓170公里。拜登的議程上沒有公共活動。

比拜登大兩歲的民主黨眾議院議長南希-佩洛西（Nancy Pelosi）對拜登祝賀生日說：美國感謝你的同情心、你的正直、你對國家的熱愛以及你的領導和雄心。

在生日前夕，拜登接受了一次體檢，據他的醫生說，在體檢期間，他被認為適合履行總統的職責。檢查包括在麻醉狀態下進行結腸鏡檢查，期間他將權力短暫移交給副總統卡馬拉-哈里斯，後者成為美國歷史上第一位掌握總統特權的女性。

拜登已經公開明確表示，他計畫在2024年競選連任。

但也是70多歲的人的特朗普，以及特朗普的一些支持者，從不放過任何機會，以或多或少的迂迴方式，公開質疑他的身體健康和清醒程度。

據中央社今天引述華盛頓郵報消息，美國總統拜登及核心圈人士近日向盟友保證，拜登計畫2024年競選連任。此舉想轉移外界對79歲拜登是否競選連任的疑慮，以及民主黨對共和黨將重返執政的憂心。

拜登釋出有意連任消息的時間點，就在民主黨歷經痛苦半年而日益焦慮之際。這6個月來，拜登民調滿意度下滑超過12個百分點，剩下只比40%多一點，原因包括民眾對通膨憂慮日增，華府民主黨人內鬥，以及政府亟欲擺脫新冠病毒疫情的公共衛生政策推展不順。

這項訊息的目的，部分是為了消除民主黨內部不少人認為拜登年事已高，民調滑降，可能不會尋求連任的看法，同時也可有效凍結副總統賀錦麗（Kamala Harris）和其他有意出馬角逐總統人選的活動空間。

該報道說，特朗普恐將重返白宮已造成民主黨內部分裂。拜登當初競選打着“重建美國精神”的口號，但上任近一年來，當初他點名的政治威脅，包括特朗普的政治風格在內，並沒有消退。75歲的特朗普強烈暗示他有意捲土重來參選總統，這讓部分民主黨人士更加認為要支持拜登參選。民主黨相信特朗普涉及1月6日的國會暴動，以及他仍不實否認2020年的選舉結果，將成為特朗普2024年選舉的絆腳石。