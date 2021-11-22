加拿大再認可三種疫苗

加拿大政府日前更新了邊境政策，以方便短期出國的加拿大人，與此同時，接種了中印疫苗的旅客入境加拿大將無需隔離檢疫。

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加拿大衛生部上11月19日宣布，自2021年11月30日起，出國旅行少於72小時，已完全接種的加拿大公民、永久居民等合資格者，返國時將無需出示新冠病毒分子檢測（PCR）證明。這適用於12歲以下的隨行兒童，以及獲得醫療豁免的個人。

除了目前的輝瑞、莫德納、牛津AZ和強生疫苗，自11月30日起，加拿大將認可世衛組織疫苗清單上的陸產國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac），以及印度產科瓦克辛（Covaxin）三種疫苗。接種了這些疫苗的旅客，將被視為完全接種，無需隔離檢疫。

加拿大政府還宣布，自2022年1月15日起，目前免於入境要求的一些旅客，只有完全接種了加拿大批準的疫苗才能入境。他們包括：

團聚為目的旅客（未接種疫苗的18歲以下兒童，如果是與直系親屬等家庭成員的加拿大人、永久居民等團聚，則享有豁免）；

年滿18歲的國際學生；

專業和業餘運動員；

持有效工作許可證的個人，包括臨時外國工人（農業和食品加工工人除外）；

基本服務提供者，包括卡車司機。

2022年1月15日之後，未接種疫苗或部分接種疫苗的外國人，只有在符合有限例外的情況下才能進入加拿大。例如，農業和食品加工工人、海員、出於同情心入境的人、新的永久居民、重新安置的難民和一些18歲以下的兒童。

獲得豁免的未接種疫苗的旅行者，將繼續遵循檢測、隔離和其它入境要求。未獲豁免的未接種疫苗或部分接種疫苗的外國人，將被禁止進入加拿大。

從11月30日開始，加拿大境內外旅行都需要接種疫苗。有效的PCR檢測將不可替代疫苗接種，除非旅客獲豁免，例如醫學原因無法接種疫苗。