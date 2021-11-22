委內瑞拉地方選舉反對派重返受挫 馬杜羅當局大肆慶祝勝利

委內瑞拉市政和地區選舉於11月21日星期日舉行，當天午夜時分結果出籠，反對派在抵制了上一次選舉之後，四年後第一次回到了選舉中試圖獲得大面積勝利的願望受挫，在23個州中只拿下3個州領導權。反對派承認此結果令人失望。與此同時，馬杜羅領導的執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）獲得明顯勝利，當局開始大肆慶祝。

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據本台報道說，委內瑞拉反對派昨晚遭受了一次重大打擊。市政與地區選舉結果在午夜過後對佔90%的票數點票完成時就基本出籠。據本台在加拉加斯的記者Alice Campaignolle說，馬杜羅的反對者只贏得了23個州中的3個，比上一次地區選舉還少了一個。反對派沒有力量動員支持者。這是一次失敗，可以用 "苦澀 "來形容。

報道稱，但這是預料之中的事，許多委內瑞拉人抱怨，他們不再相信選舉，很多選民沒有去投票。投票率估計為42%，即使對地方選舉來說也是一個極低的數字。而且在從選票上消失了四年之後，反對派回來時陣營非常分裂，使得他們無法面對委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）。

不過，這次選舉對反對派來說，是一個在長期抵制之後與他們的支持者重新聯繫的機會。但是，11月21日的選舉似乎顯示是一次錯過了的機會。

另一方面，查韋斯黨人則大肆慶祝他們的勝利。在加拉加斯歷史中心的玻利瓦爾廣場上，幾百名當局的支持者一直等到午夜宣布結果。本台特派記者斯特凡妮-舒勒和伯特蘭-海克勒報道說，一位當局支持者說，反對派參加這些地區和市政選舉只會讓勝利更加美好。表明民主已在委內瑞拉得到確認。我們取得了光榮的成功。"其一位活動家說。

但是，當局支持者選民和所有委內瑞拉人一樣，面臨著越來越不穩定的日常生活。而且即使他們也不再猶豫，讓勝利的當局政權知道這一點。"我希望他們能對民眾多一點照顧。好吧，這就是他們一直在做的事情，但我還是希望他們能多照顧人們一點！因為最貧窮的人受到美國對我們實施的經濟制裁的嚴重打擊。"

一位當局支持者說，“我們都知道，有美國的制裁。但這不應該成為我們這裡所有問題的借口。” 執政黨的另一位支持者雨果說：“無論是否有制裁，本周日當選的候選人必須幫助委內瑞拉人民。”