拜登任命鮑威爾為美國央行主席 稱堅持連續性

美國白宮周一宣布再次任命傑羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)為美國央行(Fed)主席，任期四年，這一選擇對拜登來說標誌着對連續性的肯定，但也是共和黨和民主黨之間的共識。

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據法新社今天報道說，美國白宮周一宣布再次任命傑羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)為美國央行(Fed)主席，新任期四年。現年68歲的傑羅姆-鮑威爾自2018年以來一直在領導着強大的美聯儲，此前上一屆任期他被前總統特朗普選中任命。他的行動，特別是在新冠病毒危機期間的行動，在右翼和左翼都得到了讚揚，但一些進步人士曾要求替換他。

法新社說，拜登對傑羅姆-鮑威爾的任命現在必須得到參議院的確認。

此前，路透社報道稱，在美國總統拜登臨近做出美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)主席提名人選決定之際，參議院周五也加快了行動步伐，一位關鍵的溫和派民主黨議員尋求與潛在候選人進行交談，而兩位進步派議員表示反對現任主席鮑威爾連任。

在拜登做出決定之前，議員們一直在掂量兩個已知的候選人：鮑威爾和美聯儲理事布雷納德。白宮周五表示，下周初將有更多關於拜登決定的消息。在通脹飆升至30年高位、削弱民主黨首個任期支持率的情況下，拜登的決定顯得尤為重要。

據彭博新聞報導，尚未決定支持哪位候選人的西弗吉尼亞州民主黨參議員Joe Manchin正在尋求與布雷納德會面，並希望在周三與鮑威爾會談後與其舉行後續會談。

兩名進步派的民主黨參議員-羅德島州的Sheldon Whitehouse和俄勒岡州的Jeff Merkley周五發表聯合聲明，反對鮑威爾連任，稱他在應對氣候變化方面做得不夠。美聯儲官員正從金融穩定和監管的角度關注氣候變化問題。