洪都拉斯大選結果尚懸而未出

洪都拉斯總統選舉最終結果尚沒有出爐。但根據洪都拉斯國家選舉委員會的初步部分計票結果顯示，周日總統選舉的初步結果顯示，左派反對黨候選人希奧瑪拉·卡斯特羅Xiomara Castro明顯領先於執政黨候選人阿斯夫拉Nasry Asfura。洪都拉斯總統大選也因候選人在台灣議題上有根本對立立場，希奧瑪拉·卡斯特羅聲稱當選立即與台灣斷交而與中國建交，而引發關注。美國方面呼籲該國選舉不要改變對台關係。中國則批干涉他國內政。

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據路透社報道稱，初步結果顯示反對黨候選人希奧瑪拉·卡斯特羅Castro在洪都拉斯總統選舉中領先。

根據洪都拉斯國家選舉委員會的初步部分計票結果顯示，周日總統選舉的選票計票，在計算了略多於16%的投票箱的選票後，前總統Manuel Zelaya的妻子希奧瑪拉·卡斯特羅Castro獲得了53.4%的支持率，而阿斯夫拉Asfura則獲得34%。

據世界報報道說，在洪都拉斯左翼候選人希奧瑪拉·卡斯特羅Xiomara Castro在總統選舉中處於領先地位。她擁有53%的選票，輕鬆領先於她的右翼對手納斯里-阿斯夫拉（Nasry Asfura）的34%。但計票工作遠未結束。

根據洪都拉斯全國選舉委員會（CNE）於11月28日周日宣布，選民投票率為 "歷史性的 "62%。

指控選舉欺詐和動亂的威脅甚囂塵上。卡斯特羅夫人在投票後警告說：有人將試圖挑釁人民。我們知道存在着絕望，尤其是在那些已經執政12年的人中間。

洪都拉斯在競選期間，至少有31人被殺。執政黨的候選人承諾尊重投票結果，並呼籲 "不要流一滴血"。當局已經動員了4.2萬名軍事和警察人員來監督全國5,755個投票站，並防止可能的騷亂。

除總統外，洪都拉斯選民還選舉議員和市長。

每年有數以萬計的洪都拉斯人試圖加入100萬逃離暴力和貧困的同胞的行列，其中絕大多數人前往美國。1000萬居民中有一半以上生活在貧困線以下，冠狀病毒大流行更加劇了這種情況。失業率在一年內幾乎翻了一番，從2019年的5.7%增至2020年的10.9%。

據數據，2020年，洪都拉斯的兇殺率為每10萬居民37.6人，也是世界上除衝突地區以外最危險的國家之一。