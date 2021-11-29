美國衛長WHA特別會議發言 將採取措施應對Omicron

美國衛生部長貝塞拉11月29日以視頻會議的形式參與世界衛生大會（WHA）特別會議時表示，關於國際關注的新變異株Omicron，美國將與非洲南部國家合作了解其影響並採取措施應對。

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貝塞拉（Xavier Becerra）29日在世界衛生大會特別會議發言指出，新冠疫情發展迄今一遍又一遍地提醒大家病毒不會輕易消失，全球必須共同行動，特別是國際關注的新變異株Omicron。他特別感謝南非政府快速並透明地向全世界報告病毒最新發展。

他指出，美國正在與非洲南部國家衛生官員密切合作，以進一步了解這個新變異株的發展，且為了維護民眾健康，將會迅速地採取措施應對。

此外，29日南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）在特別會議上發言時也代表南非及博茨瓦納（Botswana）、納米比亞（Namibia）及津巴布韋（Zimbabwe）等因出現Omicron而受到國際旅遊禁令的國家發聲。

法拉表示，非洲相關國家展現出主動監測而及早識別新變異株的能力，這應該得到獎勵而不是懲罰，強烈呼籲國際取消對相關國家的旅行禁令。

在世界衛生大會召開特別會議之際，世衛29日警告Omicron很可能在國際間傳播，構成“非常高”的全球風險，且部分地區病例激增可能引發“嚴重後果”。