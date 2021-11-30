澳大利亞支持美國重振全球軍力布防

澳大利亞和美國正在制定新的機密軍事計畫，這些計畫將超越9 月宣布的基礎設施建設和飛機輪換部署，以期更好地威懾中國的軍事侵略。澳大利亞在美國國防部周一（周二 AEDT）發布的“全球態勢評估”中佔有重要地位，官員們主張對該地區的資源進行額外投資，以應對中國日益咄咄逼人的做法。澳大利亞官方稱，支持美國做出的全球態勢評估。

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據澳大利亞金融評論今天報道說，在堪培拉，澳大利亞國防部長彼得·達頓 (Peter Dutton) 對美國全球態勢評估表示歡迎。達頓告訴澳大利亞議會，隨着中國擴大海軍規模，印度-太平洋地區正在“目睹一場戲劇性的軍事集結”。

達頓說，“這就是澳大利亞政府與美國和英國達成 AUKUS 協議的原因，以確保我們能夠採取措施保護我們國家現在和未來的安全。”

澳大利亞戰略政策研究所國防、戰略和國家安全主任邁克爾·舒布里奇表示，美國全球態勢評估表明美國期待盟友承擔起他們應承擔的責任，並為在澳大利亞領土上建立聯合設施鋪平道路。他預計這將集中在達爾文和珀斯的海軍基地斯特林 HMAS 上，核動力潛艇將從那裡運作。

他說：“這次美國全球態勢評估的重要之處在於，顯然還有更多內容將被推出。”他並說，“澳大利亞無法避免增加對北部和西部海軍和空軍設施的投資。”

舒布里奇透露說，澳大利亞和美國官員之間討論的一個領域可能是美國轟炸機攜帶的核彈頭在澳大利亞領土上的過渡儲存。

據該報道，澳大利亞對攜帶彈頭的美國船隻和飛機的立場歷來是“不問，不說”的立場之一。據澳大利亞戰略政策研究所國防、戰略和國家安全主任邁克爾·舒布里奇談到核武器儲存在澳大利亞議題時說，“這絕對可以想象。”他還說，澳大利亞和美國軍艦和飛機定期進行聯合演習的情況下，“缺失的一環是與美國陸軍更深入的合作與協作。” 據舒布里奇說，美國陸軍太平洋司令部希望將其部隊分散在印太地區，這些部隊集中在夏威夷（28,000 名士兵）和韓國（22,000 名士兵）。