洪都拉斯大選後變天 中國或台灣：外交傾向誰未知

洪都拉斯左派反對黨候選人希奧瑪拉·卡斯特羅被公認贏得了星期天舉行的總統大選，將成為這個拉丁美洲國家的首位女總統。卡斯特羅在競選中曾說，如果當選，她會轉而承認北京，並終止與台灣的正式邦交關係。她的一名親密助手、前央行行長諾埃(Hugo Noe)後來說，最終決定尚未作出，並將取決於對各方面利益的權衡，包括考慮美國的態度以及可能對洪美雙邊關係的影響。

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據本台報道，中美洲小國洪都拉斯有史以來第一次將由一名左翼女性總統執政。前總統曼努埃爾-塞拉亞的妻子希奧馬拉-卡斯特羅（Xiomara Castro）上周日的勝利，現在似乎已成定局。對這位前第一夫人，自由黨的領導人來說，這是一次勝利，她已經在2013年就參加了總統選舉。

洪都拉斯人都知道她，希奧馬拉-卡斯特羅以戴着白色牛仔帽，穿着紅色衣服而聞名遐邇。不過這位前第一夫人現在變成了世界上最暴力國家之一的總統。希奧馬拉-卡斯特羅許諾選擇打擊腐敗作為執政要點，此議題也是她的競選的中心主題。事實證明，這一策略是成功的，因為她的競爭對手納斯里-阿斯福拉被指控挪用公共資金。希奧馬拉-卡斯特羅的選票比對手領先20%以上。

希奧馬拉-卡斯特羅當選也引發中國與台灣以及由此牽動的鬥爭關注。因為卡斯特羅在競選中曾說，如果當選，她會轉而承認北京，並終止與台灣的正式邦交關係。

洪都拉斯外交走向如何，是國際關注熱點。

據中央社今天報道說，台灣總統府今天表示，總統蔡英文誠摯祝賀友邦洪都拉斯共和國總統大選由卡斯特羅順利當選。蔡英文期盼未來宏國政府在卡斯特羅領導下，各項施政順利，國家發展昌盛，兩國邦誼持續友好深化。至於兩國元首的對話，會由外交部適時安排。

至於台灣總統蔡英文為何未在第一時間致賀電給卡斯特羅，而是由台灣駐宏國大使代致賀。台灣總統府發言人張惇涵表示，按照慣例會由駐處大使或代表於第一時間致賀，兩國元首的對話，會由外交部適時安排。

台灣總統府的公告沒有提及雙方關係議題。

據美國之音今天報道說，美國祝賀洪都拉斯人選出首位女總統。報道稱洪都拉斯新政府與北京建交並非定局。

洪都拉斯左派反對黨候選人希奧瑪拉·卡斯特羅被公認贏得了星期天舉行的總統大選，將成為這個拉丁美洲國家的首位女總統。星期二（2021年11月30日），阿斯夫拉（Nasry Asfura）承認敗選，並公開向卡斯特羅表示祝賀。

美國國務卿布林肯隨後立即發表聲明，祝賀卡斯特羅當選洪都拉斯首位女總統，並期待與新政府一道應對各項挑戰。聲明說，美國將繼續支持洪都拉斯強化其民主機制，推進經濟發展，抗擊腐敗和跨國犯罪。

據美國之音說，卡斯特羅上任後與中國和台灣的關係預計會是洪都拉斯新政府與華盛頓增進關係的一個障礙。卡斯特羅在競選中曾說，如果當選，她會轉而承認北京，並終止與台灣的正式邦交關係。她的一名親密助手、前央行行長諾埃(Hugo Noe)後來說，最終決定尚未作出，並將取決於對各方面利益的權衡，包括考慮美國的態度以及可能對洪美雙邊關係的影響。

一些觀察人士說，洪都拉斯新政府可能會將台灣問題作為與華盛頓和北京談判爭取最大經濟利益的籌碼。自從2016年蔡英文上任台灣總統以來，中國以經濟援助為誘惑，在被稱為美國後院的拉丁美洲連續挖走了巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多三個台灣邦交國，並因此招致美國的憂慮和抨擊。

該報道稱，美國國務院負責西半球事務的助理國務卿布萊恩·尼科爾斯（Brian Nichols）最近與洪都拉斯主要候選人會晤時表示，不論誰當選，美國都希望洪都拉斯與台灣保持外交關係。