美國查出第一例Omicron確診病例

12月1日，美國確診第一例Omicron病例。美國衛生當局表示，這名在加利福尼亞被診斷為陽性的人是從南非回來的。 美國已經宣布將收緊入境條件，日本一個月內將暫停對該國的所有新航班降落。

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南非11月24日，南非報告了第一例新冠病毒變異毒株奧密克戎（Omicron），引起世界的恐慌。模型分析，其潛在的傳染力，可能比德爾塔（Delta）病毒增加了37.5%！並且它可能會逃避免疫保護、規避疫苗。這種病毒在年輕人群眾的感染比例明顯更高。

從11月29日開始，美國限制來自非洲八個國家的非美國公民的旅行。但白宮也表示，美國不會再次為此”鎖國“

雖然Omicron變種病毒有更強的毒性，但專家表示，戴口罩、接種疫苗依然是重中之重！

最近，新冠病毒變異毒株奧密克戎（Omicron）拉響了全球的防疫警鐘！

此前一些人還抱着僥倖的心理，認為美國可以躲避這一新病毒。但是專家們一致認為，Omicron病毒其實已經在美國悄然無息中傳播開了。

來自東灣康特拉科斯塔縣（Contra Costa County）的衛生官員奧里·茨維利（Ori Tzvieli），周一在接受採訪時說：“我猜測在本周內，就會傳來美國第一例Omicron病例，可能不久之後它就會到達加州和灣區。病毒最終都會在美傳播，尤其是傳染力高的。”