新書爆料：特朗普和拜登首場辯論前隱瞞了新冠陽性

兩名前政府官員12月2日表示，在2020年與拜登進行首場辯論的三天前，特朗普總統的新冠病毒檢測呈陽性。這兩名官員說，白宮當時沒有宣布檢測結果為陽性，總統在不久之後又得到了一次陰性結果，隨後繼續進行競選集會和辯論。《衛報》引用特朗普的幕僚長馬克·梅多斯即將出版的一本書，首次報道了這一說法。

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這兩名前官員因未獲授權公開討論此事而不願透露姓名，他們證實了特朗普第四任也是最後一任白宮幕僚長梅多斯所寫的《首領的首領》(The Chief’s Chief)一書中關於特朗普檢測結果的時間線。

疫情暴發幾個月後的9月29日，特朗普首次與拜登同台進行第一次總統辯論時，人們普遍猜測特朗普已經病了，如今時隔一年多，又有了這次披露。

當時，白宮一再拒絕給出特朗普第一次得到新冠病毒檢測陽性結果的確切時間。政府最初是在10月2日凌晨告訴公眾，特朗普的檢測結果為陽性。當天晚些時候，特朗普入院治療。

特朗普的陽性結果是在高級顧問霍普·希克斯被報道感染新冠病毒後才公布的。當時，特朗普在接受福克斯新聞採訪時暗示，希克斯可能把病毒傳染給了他。

但梅多斯在他的書中寫道，三天前，也就是9月26日，特朗普在離開白宮乘坐空軍一號前往賓夕法尼亞州參加集會前不久收到了結果為陽性的檢測報告。白宮醫生肖恩·康利打電話來通知他。“總統先生，”梅多斯在書中提到康利對特朗普說，“我有一些壞消息。你的新冠檢測結果是陽性的。”

特朗普的回答發音接近“啊，靠，你特么逗我呢”，梅多斯寫道。當天，特朗普在白宮玫瑰園舉行了大型活動，宣布提名艾米·科尼·巴雷特為大法官。

據《衛報》報道，梅多斯寫道，結果為陽性的那次檢測是使用一種較舊的工具進行的，而新的檢測工具是“Binax系統，我們希望第一次檢測是假陽性”。據《衛報》報道，梅多斯寫道，特朗普覺得第二次的結果讓他“完全可以繼續前進，就像什麼都沒發生過一樣”。梅多斯在書中堅稱，在那次旅行中，自己“指示他（特朗普）身邊的每個人都要把他當成檢測結果為陽性的人”。

確認檢測結果為陽性的兩名前官員不記得梅多斯曾下達過這樣的指令。在收到陽性檢測結果的幾個小時後，特朗普沒戴口罩就走到空軍一號後部和記者們交談。其中一名為《紐約時報》工作的記者後來的病毒檢測結果為陽性。

在收到陽性結果的第二天，特朗普出席了一個為軍人家庭舉辦的活動。

梅多斯在書中寫道，在那次檢測前後，特朗普似乎身體有些不適，不過在和拜登做第一場辯論時似乎又好了一點。

“至少在大多數情況下，他的臉恢復了通常的淺銅色，聲音里的沙啞也消失了，”據《衛報》報道，梅多斯寫道。“但是他的黑眼圈加深了。我們傍晚5點左右走進會場時，我能感覺到他走得比平時慢。他走起路來背比平時要壓得低一些。”

特朗普通過其辦公室發布的一份聲明中回應說：“關於我在第一場辯論之前或辯論期間感染新冠病毒的報道是假新聞。事實上，一項檢測顯示，在辯論之前，我並沒有感染新冠病毒。”

特朗普沒有談及他何時收到了結果為陽性的檢測報告。特朗普在第一次辯論之前並沒有接受獨立檢測。