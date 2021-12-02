美國發現首例新冠病毒變種奧密克戎，白宮防疫專家福奇擔心爆發第五波疫情

白宮首席防疫顧問福奇（Anthony Fauci）12月1日宣布美國發現首例奧密克戎（Omicron）變種病毒，感染者為一名從南非返回美國的舊金山居民。白宮隨即加強入境防疫措施。

廣告 繼續瀏覽後續

這名染疫者11月22日由南非返抵舊金山後，出現輕微癥狀，11月29日確診染疫。舊金山加州大學醫學院（UCSF）研究人員取得感染者的樣本，通宵進行基因組定序，最終1日凌晨4時確認為奧密克戎變種病毒。美聯社報道說，舊金山加大醫學院對該染疫者的基因組定序分析結果已獲聯邦疾控中心（CDC）確定。

加州官員表示，這名感染者年齡介乎18至49歲，已接種兩劑莫德納疫苗，但尚未施打加強針，目前居家隔離，身體情況正在改善。公共衛生官員表示，已聯絡所有與該確診病例曾有密切接觸的民眾，他們的檢測結果都為陰性。

公共衛生實驗室協會執行長貝克（Scott Becker）表示︰“在接下來數日或數周，我們有可能看到在全國多次上演這種情況。”福奇和其他防疫專家強調，美國人應繼續接種和施打新冠疫苗加強針，福奇稱有理由相信疫苗能有效對抗奧密克戎變種病毒。加州衛生及公共服務局長加利（Mark Ghaly）指出，該染疫者癥狀輕微證明接種疫苗的重要性。

福奇早前接受ABC電視新聞採訪時指出，奧密克戎進入美國，是時間問題。福奇警告，美國有可能進入第五波疫情，疫情的嚴重性將要視我們在未來幾周及幾個月所採取的行動而定，人們要準備採取任何行動阻止感染率再度回升。

因應奧密克戎變種病毒進入美國，聯邦官員12月1日指示航空公司，將所有自11月29日起到訪過南非、博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克和納米比亞後搭機來美的旅客的名字和聯絡資料提供予聯邦疾控中心（CDC）。與此同時，白宮在草擬新政策，擬將所有來美旅客檢測要求由登機前3天縮短至1天。