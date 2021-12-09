拜登邀集全球民主峰會今天登場

美國將邀請上百個國家一同召開民主峰會，會議今天拉開帷幕。據白宮資深官員7日（周二）說，這次峰會的三大主題聚焦對抗極權、打擊貪腐與促進人權保障，更預告美國會在支持自由和獨立的媒體及善用科技、推動民主革新等方面提出新舉措。

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據自由亞洲今天報道稱，美國將邀請上百個國家一同召開民主峰會（summit for democracy）。民主峰會三焦點：抗極權、反貪腐與促人權。

該報道稱，不和中國爭論北京詭辯的民主，美國已為峰會量身定做了清晰的目標。白宮官員在電話會上說，這次峰會的三大主題聚焦“對抗極權、打擊貪腐與促進對人權的尊重”，而美國要在包括支持自由和獨立媒體、捍衛自由和公平選舉、強化民主以及利用科技促進民主革新等領域，提出新舉措和承諾。

官員說，拜登政府除已經預告要與理念相近國家合作、進一步通過出口管制，來防範創新技術的出口被用在迫害人權上，白宮也已經公布美國政府首個針對反腐敗的國家戰略，包括要在遏制非法融資、 追究腐敗者的責任、 維護與加強多邊反腐敗框架以及促進外交接觸，並利用對外援助的資源來推進相關反腐敗的政策目標。

據法新社報道稱，誰出席誰沒受邀，拜登民主峰會與會名單已掀緊張氣氛。美國總統拜登主持的民主峰會將於華府時間9日登場，邀請全球100多國代表與會，未受邀的中、俄兩國駐美大使上月聯名投書，呼籲美國停止挑動隔閡與對立。

受新冠肺炎病毒疫情影響，這場峰會將以視訊方式舉行。白宮高調宣揚這場民主峰會，盼展現美國在當前威權或專制主義興起之際的民主陣營領導地位。

主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）說：「毫無疑問，我們正處於民主需重新整頓的時刻。」美國這位官員指出，「世界各地的民主國家正面臨愈來愈多新威脅挑戰，這已不是什麼秘密。全球幾乎每個地區的國家都經歷了一定程度的民主倒退。」

這場峰會將於今明兩天登場，100多國政府，以及非政府組織、民營企業、慈善組織和立法機構代表將視訊齊聚，拜登將在白宮為開幕致詞。

然而法新社認為，拜登面對前總統特朗普持續挑戰美國民主規範和企圖推翻2020年大選結果之舉，都為這場民主峰會蒙上一層不安的陰影，甚至在決定與會者名單前，就已掀起一波緊張局勢。

拜登視為威權陣營領頭的中國和俄羅斯被明確排除在受邀名單外，中國和俄羅斯駐美大使上個月罕見發表聯合評論文章，嚴厲批評拜登計畫召開的民主峰會「引發意識形態對抗和裂痕」。

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）和中國駐美國大使秦剛寫道：「任何國家都無權用一個標準來評斷全球繽紛且多元的政治格局。」

拜登政府邀請台灣與會，更進一步挑動中國的敏感神經。此外，在決定有哪些國家因侵犯人權或操縱選票而被排除在受邀名單之外時，緊張氛圍也沒少過。

舉例而言，巴基斯坦和菲律賓受邀參與，歐盟成員國匈牙利的民族主義政府出局，巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拿到邀請函，北約（NATO）成員土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）卻吃了閉門羹。