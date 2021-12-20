“奧密克戎”: 美國兩款疫苗加強針或可降低感染

正當歲末年初美國和世界很多國家民眾為慶聖誕和新年而歡聚一堂之時，新冠病毒最新變異毒株奧密克戎在全球快速傳播而導致的疫情飆升卻讓很多國家不得不重啟管控措施，同時迫使很多家庭和團體改變或取消團聚和其他慶祝活動。

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白宮首席醫學顧問安東尼∙弗契12月19日接受美國國家廣播公司（NBC）採訪時指出“有一點非常清楚，那就是（奧密克戎）超強的傳播能力”。“它在全球瘋狂傳播。”

奧密克戎變異毒株上個月首度在南非被發現，結果目前已經現蹤將近100個國家。正如美國之音等媒體之前所作的報道，很多國家因此在歲末年初的旅行旺季被迫實施交通限制以及其他的管控措施。

雖然德爾塔（Delta）毒株仍然是目前感染確診感染者的主要毒株，但初步的研究數據顯示，奧密克戎似乎擁有令人擔憂的抗拒疫苗效力和高傳播性的能力。

弗契警告說，即使奧密克戎毒株感染者癥狀較輕這一點也不容樂觀，因為南非奧密克戎感染者的住院率低於德爾塔感染者的住院率很可能是因為很多重複感染者的體內已經具備了抗體。

“無論你怎麼看，”弗契說，“當感染者人數超多時，即使癥狀沒那麼嚴重，光是感染人數本身就會抵消癥狀不重這一因素。”

“我們的醫院，如果疫情未來一兩周像現在這樣發展，就會面臨非常大的壓力”，特別是在疫苗接種率偏低的地區。

兩位美國聯邦參議員伊麗莎白∙華倫（Elizabeth Warren）和科瑞∙布克（Cory Booker）星期天先後分別在推特上貼文表示，他們的病毒檢測都呈陽性。兩人都已經接種了疫苗以及第三劑加強針，所幸兩人的癥狀都顯溫和。

兩個人都沒有表示，他們感染的是否是奧密克戎變異毒株。

弗契呼籲尚未接種疫苗的美國人趕緊去接種；而已經接種的人趕緊去打第三劑加強針。弗契說，美國人口中，約有70%的人至少接種了一劑疫苗，但是還有5000萬應該接種的人尚未接種。

拜登政府也正在全力勸說美國民眾尋求疫苗保護。拜登總統本人星期二還將就此向全國發表電視演說。

紐約州是美國目前新一波疫情最嚴重的地區。星期六單日檢測的陽性結果高達22000人，一連兩日創歷史新高。

根據美國約翰霍布金斯大學的追蹤統計，美國截至上星期因新冠疫情而死亡的累計人數已經超過80萬人。

奧密克戎變異毒株自從在南非被發現以來，一直在全世界攻城略地。連在防疫問題上一直不惜一切代價堅持“零容忍”政策的中國也不能倖免。中國的天津、廣州和長沙等地都已出現奧密克戎變異毒株的確診病例。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍在星期一的一場記者會上承認，中國個別地區報告奧密克戎變異毒株輸入病例導致了本土病例，因此對奧密克戎的防範絲毫不能放鬆。

雷正龍表示，國家衛健委將從幾個方面加強對奧密克戎的防控，包括堅持“人物同防”，強化口岸外防輸入；強化集中隔離場所管理，嚴防交叉感染；強化監測預警和疫情緊急處置。