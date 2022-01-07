竊取美農技公司商業機密 前中國籍僱員認罪

據美國司法部表示，一名中國公民周四在密蘇里州聯邦法院承認密謀從農業公司孟山都竊取商業機密，以使中國政府受益。向海濤11月17日在聖路易斯市郊的家中被捕。11月21日，向海濤被聯邦大陪審團以一項共謀經濟間諜罪、三項經濟間諜罪、一項共謀盜竊商業秘密罪和三項竊取商業秘密罪起訴。當地消息說，在被起訴後，向海濤當時表示，他不認為自己做錯了任何事。

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據路透社報道稱，根據美國司法部表示，一名中國公民周四在密蘇里州聯邦法院承認密謀從農業公司孟山都竊取商業機密，以使中國政府受益。美國司法部在一份聲明中說，向海濤承認了一項密謀從事經濟間諜活動的罪名，法院計畫於4月7日作出判決。他面臨最高15年的監禁。

向海濤在2008年至2017年期間受雇於孟山都及其一家子公司。根據美國司法部聲明，2017年6月向海濤在美國機場被聯邦官員攔下，當時他正準備攜孟山都的專利預測算法副本飛往中國。

聲明說，向海濤被允許飛往中國，他在返回美國時被逮捕。向海濤任職於中國科學院南京土壤研究所。

孟山都於2018年被拜耳公司BAYGn.DE收購。

據法新社消息說，美國司法部透過聲明表示，44歲的向海濤曾於2008年到2017年受雇於孟山都及其子公司，他6日在密蘇里州坦承代表中國犯下密謀進行經濟間諜活動的罪名。本案預計4月7日宣判，向海濤面臨最高15年徒刑，也可能挨罰500萬美元。

據美國司法部助理部長歐森（Matthew Olsen）說：「雖然向海濤有保護孟山都智慧財產權的協議在先，也一再為此義務接受訓練，現在卻坦承竊取孟山都的商業機密並轉移到記憶卡內，試圖攜往中華人民共和國以圖利中國政府。」密蘇里州東區聯邦檢察官佛萊明（Sayler Fleming）說：「向先生利用他在大型國際企業內部人士身分，竊取寶貴的商業機密供他的母國中國使用。」

密蘇里州東區聯邦檢察官佛萊明稱，「我們無法允許美國公民或外籍人士將敏感的商業資訊轉交他國競爭對手。」

向海濤2019年被美國當局起訴時，中國外交部曾表示，美國試圖利用本案支持其對中國竊取美國企業技術的指控。時任中國外交部發言人的耿爽當時表示：「我們堅決反對美方借題發揮，把一個普通、孤立的案件說成是中方有組織、有計畫地從美方竊取知識產權。」

據美國之音今天報道，根據美國司法部的一項聲明說，今年44歲的向海濤（Xiang Haitao）曾於2008年至2017年作為一名影像科學家受雇於孟山都（Monsanto）及其子公司“氣候公司”（Climate Corporation）。

美國司法部說，向海濤偷竊了孟山都公司研發的幫助農民提高莊家產量的專有軟件。美國司法部助理總檢察長奧爾森說，“儘管向同意要保護孟山都的知識產權，並接受履行其保護知識產權義務的培訓，但是向現在承認，他從孟山都竊取了商業機密，將其下載到一個記憶卡，並企圖帶到中國，圖利中國政府。”

據該報道，向海濤2016年8月獲得了中科院的職位，但他從2017年6月起才開始在中科院南京土壤研究所擔任研究員。

2019年11月，向海濤離開孟山都的第二天便準備啟程返回中國，他在登機前被聯邦官員攔住，官員們還查獲了營養優化器的複製品。孟山都和氣候公司認為營養優化器是一個有價值的商業秘密，也是他們的知識產權。

向海濤11月17日在聖路易斯市郊的家中被捕。11月21日，向海濤被聯邦大陪審團以一項共謀經濟間諜罪、三項經濟間諜罪、一項共謀盜竊商業秘密罪和三項竊取商業秘密罪起訴。

在被起訴後，向海濤當時表示，他不認為自己做錯了任何事。