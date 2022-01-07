美東迎冬季炸彈氣旋 波及六千萬人 政府關門

一場快速移動的冬季風暴在襲擊肯塔基州和弗吉尼亞州部分地區後，預計將在1月7日和周六在美東投下2022年冬季該地區首個炸彈氣旋，並在主要城市倒下4至12英寸的積雪，超過6千萬人處於風暴警告之下。

廣告 繼續瀏覽後續

天氣預測服務機構AccuWeather6日表示，美國東部，從田納西州到紐約，過夜風颳得更猛烈，雪下得更大，很可能造成炸彈氣旋（bomb cyclone）——氣壓迅速下降，造成大量降水併產生強大的風力。

AccuWeather預報說，馬里蘭州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州和田納西州周四晚上雪情最為嚴重——波士頓降雪量將高達12英寸（約30.5厘米）；美國首都將迎來本周內第二場暴雪，高達3英寸（約7.5厘米）。

該機構還說，紐約市周五可能會看到高達6英寸（約15厘米）的雪。根據國家氣象局的數據，東北海岸大部分地區都在冬季風暴警告覆蓋之下，費城將有多達約10厘米的降雪。如果風暴增強的速度足夠快，預計最北邊的緬因州也會有大雪。

“越往北走，積雪越厚。”AccuWeather首席視頻氣象學家伯尼‧雷諾（Bernie Rayno）說。

本周早些時候，一場冬季風暴給美國東南部和大西洋中部大部分地區帶來大雪和強風，學校被迫關閉，飛機停飛，成千上萬的人家停電。

CNN報導說，第二輪風暴到來之際，超過6千萬人接到警報。受影響當地官員已經“未雨綢繆”，在人口稠密的地區做好準備，包括政府辦公室關門，學校停課。

冬季風暴來襲，加上COVID-19（中共病毒引發的疾病）產生的干擾，給航空旅客帶來很大麻煩。據flightaware.com報導，周五已經有超過2,200個航班被取消。

紐約市已經啟動冬季天氣計畫，有33萬噸鹽、700多台撒鹽機和1,600多輛犁雪車待命，而鄰近的新澤西州則宣布進入緊急狀態。

新澤西州州長菲爾‧墨菲（Phil Murphy）警告說，風雪交加可能導致因電線斷裂停電。他鼓勵人們儘可能遠程工作，因為風暴可能會使出行變得很危險。

同樣，肯塔基州也宣布進入緊急狀態。州長安迪‧貝希爾（Andy Beshear）在周四全州下大雪後宣布進入緊急狀態。該州國民警衛隊已經在所有州際公路關閉的地方啟動。

貝希爾在一份聲明中說：“威力強大的惡劣天氣正在影響主要州際公路以及州和地方公路出行，並造成停電和對公共基礎設施和私人財產的損害。”

他敦促人們儘可能不要上路，並補充說，紅十字會正在監測對溫暖中心的需求，搜索和救援隊已經啟動，對受困的駕車者進行安全檢查。

政府和學校關門

華盛頓特區聯邦政府辦公室和公立學校將在周五關門。