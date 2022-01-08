美國國情咨文沒有準備好 拜登推遲到3月再說

據美國白宮報告，美國總統拜登將於3月1日向國會發表國情咨文演講，這一日期較通常的時間晚了幾周。這也是美國歷史上首次推遲至3月才發表國情咨文。拜登是受到眾議院主席佩洛希邀請前往國會大樓演講。兩年前，2020年，佩洛希曾把當時總統特朗普交到她手上的國情咨文講稿副本當眾撕毀。

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路透社引述白宮發言人Karine Jean-Pierre在空軍一號上對記者表示，拜登總統已經接受了美國眾議院議長佩洛希稍早發出的演講邀請。這是美國歷史上第一次在3月發表年度國情咨文演講；根據眾議院歷史學家的說法，在過去一個世紀的大部分時間裡，總統都是在1月或2月向國會發表國情咨文。

據法新社說，2013年，當時的總統奧巴馬（Barack Obama）是在2月12日在國會聯席會議上發表國情咨文演說。

3月1日也是國會選舉開跑的日子，德州將在當天進行初選，讓民主、共和兩黨選民選出各自的代表，參加11月8日的參議員和眾議員選舉。

總統在國會參眾聯席會議上發表談話通常都是盛大而隆重的事，但也成為不同黨派表達立場的舞台，佩洛希2020年就曾把當時總統特朗普交到她手上的講稿副本撕毀。

2009年，當時的總統奧巴馬在國會聯席會議上發表特別演說，闡述奧巴馬健保法，共和黨眾議員威爾森（Joe Wilson）對着奧巴馬大喊「你說謊！」。威爾森有失禮儀，遭共和、民主兩黨議員譴責，他因此公開向奧巴馬道歉。

路透社說，3月1日也標誌着國會中期選舉季的開始，德克薩斯州將在當日舉行初選，讓民主黨和共和黨選出參加11月8日選舉的候選人。