伊制裁51名美國人

伊朗制裁51名美國人 白宮警告別輕舉妄動

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Une capture d'écran d'une interview diffusée par la télévision d'État iranienne le 1er octobre 2019 montre Ghassem Soleimani, haut commandant des Gardiens de la Révolution
Une capture d'écran d'une interview diffusée par la télévision d'État iranienne le 1er octobre 2019 montre Ghassem Soleimani, haut commandant des Gardiens de la Révolution © DS
作者： 法廣
3 分鐘

報復2年前已故聖城部隊指揮官蘇雷曼尼被美軍無人機擊斃，伊朗宣布制裁51名美國人，白宮9日則表示，若伊朗襲擊包括制裁名單在內的任何美國人，將面臨嚴重後果。

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路透社報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，伊朗8日宣布制裁名單，同時德黑蘭方面撐腰的武裝分子仍持續襲擊部署在中東的美軍。

 

蘇利文發表聲明說：“我們將與盟邦及夥伴合作，遏止及因應伊朗發動的任何攻擊，若伊朗膽敢襲擊任何美國人，包括昨天宣布的制裁名單，將面臨嚴重後果。”

針對兩年前已故聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）遭擊斃，伊朗8日宣布制裁數十名美國人，當中許多人是美軍。

伊朗外交部表示，這51名美國人因“恐怖主義”及違反人權而被制裁，伊朗當局可藉此沒入他們在當地持有的資產，不過很顯然根本沒這類資產，可見伊朗此舉不過是虛張聲勢。

根據伊朗公布的制裁名單，當中包括美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），還有白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）等。

卸任總統特朗普2020年1月3日下令，出動無人機擊斃領導伊朗最精銳的革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官蘇雷曼尼。

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