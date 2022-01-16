英國譴責德州反猶恐怖行徑

美國德州科利維爾（Colleyville）的一座猶太教堂1月15日上午發生四名人質遭綁架事件。晚上11點多，警方宣布，所有人質被釋放，嫌犯被擊斃。英國16日譴責德州反猶恐怖行徑。

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美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）在當地時間15日晚間9點半推文表示，德州猶太教堂遭挾持人質案的所有人質已平安獲救。警方證實綁匪已死亡，但未說明他是被執法人員擊斃或是自殺。

科利維爾警察局局長邁克爾·米勒（Michael Miller）在新聞會上說：“晚上9點左右，人質救援隊突破了猶太教堂，他們救出了三名人質，嫌犯已經死亡。”米勒表示，所有人質現在都很安全，炸彈技術人員正在清理現場。

他補充說，所有人質都是成年人，但沒有提供他們的年齡或身份等進一步信息。

米勒說，警方在上午10點41分接到一個911電話。當嫌疑人進入猶太教堂並劫持了四名人質時，猶太教堂正在通過臉書（Facebook）和Zoom進行在線廣播。

警方立即在猶太教堂周圍設置了警戒線，疏散了該地區的居民，並調用了一個地區特警隊。警方還聯繫了聯邦調查局（FBI），以及煙酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）和其它聯邦合作夥伴。

米勒說，當局與嫌疑人進行了“一整天的談判”，“與他不斷進行溝通”。

在下午6點，嫌犯釋放了一名人質。這名人質沒有受到傷害，現在情況良好。

人質救援小組在晚上9點左右突破猶太教堂，救出了另外三名人質。米勒證實，嫌犯已經死亡。

米勒說，綁架案發生後，整個社區以及其他教會都伸出了援手。“有送食物來的，還有人照顧我們的人員。”他說。

FBI達拉斯分局負責的特工馬特·德薩諾（Matt DeSarno）在新聞發布會上說，當局已經確定了劫持人質的嫌疑人身份，但目前不能向公眾公布。

他補充說，目前還沒有跡象表明這是“任何持續的威脅”的一部分，調查人員認為嫌疑人關注的是“一個對猶太社區沒有特別威脅的問題”。

德薩諾說，將對嫌疑人的聯繫人和動機進行進一步調查，當局已經與其他國家的合作夥伴進行了聯繫。他補充說，獲救的四名人質沒有受到傷害，並將很快與家人團聚。