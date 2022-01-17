美參謀首長聯席會議主席米利確診隔離 遠程工作

美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）的發言人17日表示，密利16日驗出了新冠陽性反應，癥狀非常輕微，目前已隔離，保持遠程工作。

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這名發言人說，米利最近一次接觸拜登總統是本月12日在退役將領奧德耶諾（Raymond Odierno）的喪禮上；並說，米利在接觸拜登數天前以及接觸過後每天的檢測結果都是陰性，直到16日才驗出陽性反應。

發言人表示，參謀首長聯席會議其他成員除一人外，其餘16日篩檢結果都是陰性，但未透露驗出陽性的是哪一位。米利已接種過疫苗，包括追加劑。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍早也驗出病毒陽性反應，9日再驗已呈陰性，現已結束隔離，重返國防部工作崗位。