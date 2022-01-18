美國布局5G遭遇新難題

美國移動電話用戶渴望使用5G，但美國航空公司卻不那麼渴望看到5G的部署。美國航空公司正在呼籲美國政府盡一切可能推遲在機場周圍的部署,因為5G的天線干擾許多飛機配備的儀器。原本今天推動的5G部署，有可能推遲。

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據本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道，美國部署5G或有新的延遲。這是客運公司和物流巨頭們的要求。而且這也不是第一次了。電信巨頭AT&T和Verizon兩星期前已經同意將其網絡5G部署推遲到1月19日星期三，特別是在機場附近。

據稱運營商擔心的是，這些強大的天線會干擾一些飛機上的機載儀器。

美國航空安全機構曾建議暫停使用某些機載儀器。航空公司對這一決定的潛在成本提出了抗議。AT&T和Verizon估計因此會損失800億美元。

據路透社報道，美國主要客運和貨運航空公司的首席執行官周一警告稱，美國電信運營商AT&TT.N和威瑞森通訊今天周三部署新的5G服務時，將會引發一場“災難性”航空危機。航空公司警告稱，新的C波段5G服務可能會使大量寬體飛機無法使用，“可能會導致數以萬計的美國人滯留海外”。

據美國航空集團AAL.O、達美航空DAL.N、美國聯合航空UAL.O和西南航空LUV.N等公司的執行長在一封信中寫道,“除非我們的主要機場獲准飛行，否則絕大多數客運和貨運航班基本都將停飛”

美國聯邦航空管理局(FAA)警告稱，5G網絡C波段信號可能會干擾部分飛機的高度儀等敏感儀器，從而影響飛機在低能見度條件下的降落操作。