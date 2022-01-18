美移民研究中心：聯合國資助各國非法移民湧向美國

1月17日，美國移民研究中心的本斯曼（Todd Bensman）說，由美國資助的聯合國正在提供現金，資助世界各國的非法移民從南美洲、中美洲和墨西哥長途跋涉來到美國。

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據Breitbart媒體獨家報導，本斯曼周一在墨西哥南部的塔帕丘拉(Tapachula)接受採訪時說：“這絕對是有組織的，移民在穿越中美洲後到達那裡。他們（聯合國機構）在移民經過的路上的站點發錢……（在塔帕丘拉）還有一個（幫助移民）處理文件的地方，你拿到你的墨西哥（簽證）文件，然後去隔壁的聯合國大樓預約，他們會對你進行面試，看看你的情況……發的不是大錢，也不是所有人都能拿到錢，但有足夠的錢來支持他們，這樣他們就不用回家了，就可以去下一個中轉站。”

這筆資金幫助來自非洲和亞洲的貧困移民經過長途跋涉，穿過南美，越過達里安峽谷（Darien Gap），穿過中美洲，進入墨西哥。如果沒有聯合國提供的資金，許多移民就不可能有食物、住所或搭乘短途交通。

在墨西哥，移民需要在墨西哥政府登記，然後才能申請聯合國的現金。

本斯曼說，這些移民很理性，想工作。他們知道，拜登總統的移民部長和邊境負責人馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）在悄悄地對抵達美國邊境的非法移民進行抓捕和釋放。這些人一旦在美國獲釋，可以通過工作來償還他們欠走私犯的巨額債務，也可以鼓勵更多的家人和朋友來美國。

本斯曼表示，這很簡單：如果你的偷渡投資可能獲得回報，無論是否合法，你都能進入美國工作，那麼你就會來。如果美國政府減少了這種機會，那麼你就不會來。

2021年，拜登政府接納了大約150萬合法和非法移民，因為民主黨試圖重新吹起廉價勞動力的泡沫，自1990年兩黨移民擴張法案以來，這種泡沫幫助了商業投資者。

聯合國很少透露其支出情況，美國國務院也很少透露對聯合國各團體，包括國際移民組織的援助情況。

12月，本斯曼在TheFederalist.com的一篇文章中講述了他對聯合國資金的審查。關於美國通過國務院給國際移民組織提供了多少資金，以及有多少人得到了資金的公開報導是不透明的。拜登的2022年預算要求提供100億美元的人道援助，“以支持海外弱勢人群”。但沒有詳細的細分。

國務院人口、難民和移民局（PRM）向國際移民組織和許多其他聯合國機構提供美國資金的2019財政年度報告說，國際移民組織在2019年花費了6000多萬美元，用於所謂的“大篷車”移民危機期間在南美洲北部、中美洲和墨西哥的活動。

國務院報告第42頁說，國務院提供的資金幫助國際移民組織在西半球向29,000人提供了現金和憑證援助，並支持了75個收容站。2019年7月，在墨西哥北部邊境，在“大篷車”危機最嚴重的時候，國際移民組織向墨西哥政府提供了600張床位和基本物資，並幫助其擴大現有的庇護所，建造新的庇護所，以容納“尋求庇護者”。