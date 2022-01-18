馬丁-路德-金冥誕93歲 美國深情集會紀念

美國各地昨天舉行儀式，紀念馬丁-路德-金冥誕94歲，這位諾貝爾獎得主在54年前被暗殺。去年因新冠肺炎病毒疫情，對馬丁-路德-金的紀念是以線上虛擬形式進行的。今年馬丁-路德-金的冥誕日，在美國許多城市再次上街集會舉行了紀念馬丁-路德-金的遊行。

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據本台在美國記者托馬斯-哈姆斯報道說，德克薩斯州休斯頓的紀念馬丁-路德-金的情況就是如此。來自該市各學校的年輕學生、遊行樂隊以及帶有馬丁-路德-金彩照的旗幟上街遊行。這是休斯頓有史以來的第44次紀念遊行。

據參加紀念遊行的Timothe Borrower接受採訪說，“這有很多的意義，在過去的幾個月里，我們經歷了太多的事情，社會不公正現象無處不在。我們必須為之奮鬥，否則我們將繼續受苦。我每年都來這裡參加紀念遊行。當年我的父母帶着我參加遊行，現在我和我的女兒及孫子們一起來遊行紀念馬丁-路德-金。”

許多人穿着印有3月1日中期選舉初選的民主黨候選人名字的T恤衫。但對戴安-謝潑德Diane Shepard來說，重要的是團結起來捍衛選舉權。"我們正在為我們的權利、為選民和反對投票限制而鬥爭。但最重要的是保持我們的權利和保衛自由。因為我們，美國黑人，西班牙裔，我們對建立了這個國家也有功勳。"

據該報道，本周一，馬丁-路德-金冥誕93歲。這位諾貝爾獎得主在54年前被暗殺。