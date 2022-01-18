NBA：再因新疆爭議而起辯論

美國NBA加州 Les Golden State Warriors球隊今天官方推文批評該俱樂部一名外圍投資者關於漠視新疆批評的言論，畫清界限稱言論不代表該球隊的立場。一名球隊投資者Chamath Palihapitiya在直播節目中說，“說實話，沒有人關心維吾爾人的情況。”Chamath Palihapitiya還說，在關心別人之前，首先關心美國人自己。美國NBA凱爾特人俱樂部球員坎特批評中國，對Palihapitiya的說法表示憤慨。

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美國NBA金州勇士隊周一批評俱樂部執行委員會的一名成員帕里哈皮蒂亞Palihapitiya說他才不關心 "維吾爾人的情況"，而維吾爾這個少數民族群體是輿論批評中國政權人權記錄的一個核心內容。

據法新社今天報道稱， Les Golden State Warriors這支位於舊金山的NBA球隊在推特上寫道，"帕里哈皮蒂亞Palihapitiya作為一個有限級別的投資者，在勇士隊中並沒有日常的運營職能，他並不代表我們的特許經營權，他的評估也不反映我們俱樂部的立場評估。" Les Golden State Warriors球隊擁有非常龐大的亞洲社區球迷影響。

Chamath Palihapitiya是在他的All-In播客中討論美中關係時發表了這一評論。在回答他的共同主持人關於拜登政府對新疆維吾爾人的立場的問題時，他回答說：“說實話，沒有人關心維吾爾人的情況。”據帕里哈皮蒂亞Palihapitiya說， "我關心的是，如果中國入侵台灣，美國的經濟健康狀況可能在瞬間發生變化。但如果你問我是否關心另一個國家的一個階層的一小部分人，在直到我們能夠正確地開始照顧自己之前，我不會把他們放在關心我們自己之上。"

面對批評，帕里哈皮蒂亞後來對他自己的說法做了解釋與修正，承認他可能表現得 "缺乏同情心"。"帕里哈皮蒂亞Palihapitiya還在Twitter上明確地說，“我認為人權很重要，無論是在中國、美國還是其他地方。”

法新社說，距離北京冬季奧運會開幕（2月4日至20日）只有幾天時間，中國當局在其人權記錄方面仍然面臨很多批評，特別是在對待新疆地區的穆斯林維吾爾少數民族方面。一些非政府組織長期以來一直呼籲抵制奧運會，12月，拜登政府宣布不會派官方代表參加奧運會，因為 "新疆正在發生的種族滅絕和反人類罪以及其他侵犯人權行為"。此後其他國家也紛紛效仿。

在中國，自從兩年多前休斯頓火箭隊的一名高管對香港的民主運動表示支持後，中國官方的中央電視台就沒有轉播過NBA比賽。

而自從波士頓凱爾特人隊的球員坎特Enes Kanter Freedom公開批評稱中國國家主席習近平為是"殘暴的獨裁者 "，並譴責中國的西藏政策後，中國的騰訊公司也停止播放波士頓凱爾特人隊的比賽。

據法新社說，在推特上，這位失去土耳其公民身份但入籍美國的凱爾特人俱樂部球員轉發了一段帕里哈皮蒂亞的言論視頻，坎特評論說：“當種族滅絕發生時，正是這樣的人姑息讓它發生的。你真無恥!”