賴清德將率團訪問洪都拉斯，或過境美國

自台北方面消息，台灣副總統賴清德將出席1月27日位於中美洲的洪都拉斯新任總統希奧瑪拉•卡斯特羅（Xiomara Castro）的就職典禮。據悉，台灣駐美代表蕭美琴將隨行，訪團25日啟程，1月30日返回台灣，或將在美國過境。

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據中央社報導，台總統府發言人張惇涵星期三召開記者會指出，總統蔡英文期許賴清德等此行完成深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與3個任務。

張惇涵說，“台灣與洪都拉斯建交已超過80年，洪都拉斯這幾年來特別支持台灣在國際參與，也一直是台灣在中美洲重要友邦，蔡總統期許藉由這次出訪再深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。”

報導指，就媒體關注賴清德到訪洪都拉斯期間是否會與美國副總統哈里斯（Kamala Harris）在卡斯特羅的就職典禮上互動，對此，台外交部次長俞大㵢回應稱：“賴副總統與各界受邀的政要、特使團，互動機會是一定有。”就外傳賴清德一行屆時將過境美國西岸，俞大㵢指出，“相關行政細節正在與過境點的政府磋商，有確定再向外界報告。”

據中央社報導，賴清德20日在出席活動時表示，“謹守台灣民主、捍衛台灣主權，也尊重中國。希望彼此相互尊重往和平的方向發展，只有區域穩定與安全，才能促成永續發展與和平。”