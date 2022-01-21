美國撤銷了對麻省教授陳剛的指控

美國聯邦檢察官撤銷了對麻省理工學院機械工程教授陳剛的刑事指控。陳剛此前被指控隱瞞與中國的關係。檢察官在周四的一份公告中稱，政府不再認為可以在審判中證明其指控成立。此前美國對陳剛進行了追查，懷疑他在麻省理工學院和深圳一所大學之間建立了合作關係，以使中國受益。

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據華爾街日報今天報道說，美國聯邦檢察官撤銷了對麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)機械工程教授陳剛的刑事指控。陳剛此前被指控隱瞞與中國的關係。陳剛於去年1月被捕，他被指控在2017年向美國能源部提出的經費申請中隱瞞了他在中國擔任的職務。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)上周援引知情人士的話報道，檢察官此前已建議司法部撤案，部分依據是調查人員在陳剛被捕後獲得的證人證詞。

其中一人是一名能源部官員，他在最近幾周告訴檢察官，能源部當時認為陳剛沒有義務披露這些職位的消息，能源部認為，即使官員們知道陳剛擔任這些職位，也不會扣留經費。能源部後來開始要求研究人員提供更多有關其外國關係的信息。

檢察官寫道：“經過持續調查，政府獲得了與被告涉嫌隱瞞行為的關鍵性有關的額外信息。”“在掌握這些信息後，對證據進行了整體評估，認為政府無法在審理過程中達成舉證責任。”

審理此案的美國地區法官Patti Saris簽署了撤銷指控的決定，但可能要求政府提供有關其決定的更多信息。

據陳剛的律師Rob Fisher在一份聲明中表示：“政府終於承認了我們一直以來的說法，陳剛教授是無辜的。”Fisher補充說，陳剛從未參加過中國政府的人才招募計畫，也從未像檢察官最初指控的那樣，為中國政府擔任過海外戰略科學家。

據該報說，在2021年12月的一篇文章中，《華爾街日報》報道了美國政府調查人員是如何追查陳剛的，他們懷疑陳剛在麻省理工學院和深圳的一所大學之間建立了有利於中國的合作，不過該合作之前得到了麻省理工學院的支持。《華爾街日報》報道，陳剛被指控隱瞞的一些職位要麼與他通過麻省理工學院的關係有關，要麼是他沒有得到報酬的職位；司法部官員去年曾討論過撤銷該案。