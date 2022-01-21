美日峰會廣泛聚焦安全 呼籲中國核透明

美日領導人今天舉行日本首相岸田文雄去年10月上任以來的首次實質性會談，雙方屆時將討論如何應對中國日益增長的實力、朝鮮的導彈問題以及俄羅斯在烏克蘭的目標。日美兩國政府21日發表聯合聲明，確認了規定核裁軍談判義務等的《不擴散核武器條約》（NPT）的重要性。共同社說，日美指出“注意到中國核能力增強”，“將要求中方降低核風險，提升透明度，為推進核裁軍做出貢獻”。

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美國總統拜登與日本首相岸田文雄今天將舉行視頻會議，路透社說，安全合作和應對中國將是重頭戲。白宮發言人普薩基周四告訴記者，會談的目的是“進一步加強美日同盟”，並確保“自由和開放的印太地區”。

美國總統拜登和岸田文雄定於華盛頓時間周五舉行視頻會議。在此之前，兩國國防部長和外交部長本月舉行了“2+2”會議，承諾共同抵制破壞印太地區穩定的企圖。

對越發自信的中國的警惕，圍繞台灣問題的緊張局勢，以及對烏克蘭問題的共同關切，提高了日本在安全問題上的國際地位。同時朝鮮異常密集的導彈試驗也加劇了緊張局勢。

朝鮮周四警告稱，將考慮“重新啟動所有暫時中止的活動”，指自行暫停的核彈和導彈試驗。該國近來進行了一系列導彈試射，本周發射了戰術制導導彈。

白宮表示，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)和日本國家安全保障局長秋葉剛男(Akiba Takeo)周四確定了領導人會議的議程，他們談到各自對朝鮮、中國和印太地區經濟問題的態度。

白宮的一份聲明說：“沙利文強調了對俄羅斯可能進一步入侵烏克蘭的擔憂，兩人一致同意團結的重要性，要向莫斯科發出信號，表明任何攻擊都將導致強有力和團結一致的回應。”

白宮表示，兩位領導人將討論經濟和安全事務、氣候變化和其他雙邊問題。

據共同社今天報道說，日美兩國政府21日發表聯合聲明，確認了規定核裁軍談判義務等的《不擴散核武器條約》（NPT）的重要性。聲明的主要內容是呼籲政治領袖等訪問在戰爭中被投下原子彈的廣島和長崎。聲明還稱注意到中國核武器能力增強，要求中方提升透明度並為推進核裁軍做出貢獻。日美配合首相岸田文雄和總統拜登當天晚間將舉行視頻會談，發表了該聲明。此舉是朝着實現岸田倡導的“無核武世界”，強調了日美合作。

日美在聲明中指出，NPT“使大幅削減核武器成為可能，是未來核裁軍不可或缺的基礎”，呼籲所有締約國在正在協調於8月召開的NPT審議大會上，拿出富有意義的成果。聲明提及2016年美國時任總統奧巴馬訪問了廣島，明確表示“將邀請政治領袖和年輕人訪問廣島和長崎，以提升和保持理解”。對於美中俄英法這五大擁核國家首腦本月發表的主張避免核戰爭的聯合聲明，日本表示了歡迎。

聲明稱日美指出“注意到中國核能力增強”，“將要求中方降低核風險，提升透明度，為推進核裁軍做出貢獻”。

共同社說，對於朝鮮，日美要求實現包括核武器在內的所有大規模殺傷性武器和彈道導彈的“完全且可驗證、不可逆的廢棄”（CVID）。此外，還要求伊朗停止擴大核活動並立即與負責監督的國際原子能機構（IAEA）合作。