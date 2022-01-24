美國新冠感染人數突破7千萬，從6千萬到7千萬僅隔12天

美國新冠病毒感染人數1月22日突破7千萬，24日的最新數字是感染7193萬人，死亡889萬人。感染人數從6千萬到7千萬，僅隔12天時間。

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21日是美國遭遇新冠病毒侵襲兩周年，美國的第一名新冠感染者是2020年1月15日從中國武漢回到美國西雅圖、21日被聯邦疾病防控中心（CDC）確認的一名華人。國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導指出：兩年來，不論是疫情的嚴重程度，還是疫情的發展軌跡，都跌破幾乎所有公共衛生人士的眼鏡，而展望未來可能也將會是如此。

2020年2月底，CDC官員梅森尼爾(Nancy Messonnier)表示，病毒在美國已進入社區傳播，邊境管控已無濟於事，問題只剩下會有多少人染上重病。隨着疫苗的推出及對治療的掌握，疫情在春季大幅減緩，看似有一線曙光；但是之後的德爾塔（Delta）變種病毒，到現在的奧密克戎（Omicron）變種病毒，讓疫情不斷翻倍增加。

目前全美感染人數已有下降跡象，但是賓夕法尼亞州立大學生物學教授謝伊(Katriona Shea)表示，疫情將在本月底前達到高峰，到4月2日之前，全美可能還會有1萬6千人到9萬8千人死亡，這是最樂觀的預測。

白宮首席防疫顧問福奇(Anthony Fauci)表示，毒奧密克戎造成的新一波疫情可能會在2月中旬趨緩。佛奇23日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時說：我們希望未來幾周進入另一個階段，我們將會看到全國確診率下降到所謂的“控制領域”(area of control)。佛奇解釋道：“控制代表沒有根除或滅絕，但降到很低的程度，幾乎變成我們可以學習共存的呼吸道傳染病。”