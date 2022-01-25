輝瑞BNT研發專攻Omicron疫苗 展開臨床試驗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech25日宣布，它們為新冠Omicron變異株專研的疫苗已開始招募55歲以下成年臨床試驗受試者，以測試安全性和免疫反應。

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法新社報導，製藥業巨擘輝瑞的執行長博爾拉（Albert Bourla）先前曾說，輝瑞可能在3月底前準備好替Omicron疫苗申請主管當局核准。

輝瑞疫苗研究部門主管揚森（Kathrin Jansen）在25日發布的聲明稿中表示，儘管目前數據顯示，接種新冠原始病毒株疫苗的追加劑，持續對感染Omicron後引發重症具有防護力，但輝瑞仍出於謹慎而採取行動。

她說：“我們認定，有必要為了這份防護力可能隨時間減弱而做準備，此外也可能有助解決Omicron和未來新變異病毒株的問題。”

BioNTech（BNT）執行長沙欣（Ugur Sahin）則指出，原有COVID-19疫苗在預防輕度和中度癥狀時，遇到Omicron防護力減弱速度似乎更快。

他表示：“我們要研發以變異株為基礎的疫苗，不僅對於Omicron提供的防護力能達到與較早變異株相似水準，且防護維持的時期要更長，因此基於科學方法而進行這項研究。”

輝瑞和BNT這起臨床試驗共要招募1420名18至55歲的受試者，試驗地點在美國和南非。一名輝瑞的發言人表示，試驗不包括55歲以上人口，因為研究目的是要了解受試者的免疫反應，而非評估這支疫苗的防護力。

這起試驗的受試者將分為3組。第一組是90至180天前曾接種過2劑現有輝瑞BNT疫苗，他們將接種1或2劑Omicron疫苗。第二組是90至180天前曾接種過3劑疫苗，他們將再接種1劑現有疫苗或1劑Omicron疫苗。第三組是從未接種過新冠疫苗，他們將接種3劑Omicron專門疫苗。