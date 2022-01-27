美國已向全球100個國家捐贈4億劑新冠疫苗

白宮宣布：美國已捐贈4億劑新冠疫苗給全球100多個國家，且無任何附帶條件。

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美國1月20日運送了逾300萬劑新冠疫苗到孟加拉，460萬多劑疫苗到巴基斯坦，使得美國捐贈的疫苗量達到4億劑；這些疫苗來自拜登政府2021年夏季向輝瑞採購的5億劑疫苗。

白宮新冠疫情協調官齊恩茨(Jeff Zients)26日在記者會上說：美國政府也採買新冠疫苗捐贈給非洲國家和91個低至中收入國家；美國是購買和捐贈最多疫苗的國家，致力保護全球人口免於新冠病毒。

齊恩茨說：“我們已經捐贈的疫苗量是全球任何一國的四倍以上。”

齊恩茨指出：“我們分享這些疫苗，不是為了得到幫助或要求讓步，我們提供疫苗無任何附帶條件，這麼做純粹是為了拯救生命。”

公衛專家表示：終結新冠肺炎大流行的關鍵，在於全球透過疫苗掃除新冠病毒；2020年以來每一種新冠變種病毒都在美國以外發現，包括最先在印度發現的德爾塔（Delta）和在南非發現的奧密克戎（Omicron）。

根據約翰霍普金斯大學27日統計，全球新冠病毒感染人數已達3億6千萬人，死亡564萬5884人；美國感染人數7400萬人，死亡89萬8千680人。