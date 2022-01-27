賴清德會洪都拉斯新總統 與賀錦麗互動否引關注

台灣副總統賴清德在當地時間26日與洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）會面，據卡斯特羅向賴清德表示，洪都拉斯人民感謝台灣長期以來的支持與幫助，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。賴清德與美國副總統賀錦麗同在洪都拉斯參加新總統就職儀式，雙方是否有互動，引發關注。

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據中央社今天報道稱，副總統賴清德26日晚間與洪都拉斯新任總統卡斯特羅會面，卡斯特羅接受台灣隨行媒體訪問時表態，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼；賴副總統27日可望與卡蕬楚進行雙邊會談，對深化兩國邦誼意義重大。

台灣總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，出席卡斯特羅（Xiomara Castro）就職典禮，特使團成員透露，專機於當地時間26日下午2時30分抵達洪都拉斯索多加諾（Soto Cano）空軍基地，接獲外交單位致電告知卡斯特羅忙於就職宣誓，原定與賴副總統於下午5時45分舉行的雙邊會談順延；基於來者是客、尊重主人，賴副總統抵達後，繼續既定行程，包括接見僑胞、與伯利茲總理布里仙紐（John Briceno）舉行雙邊會談。

台灣副總統賴清德26日晚間在下榻飯店與2位宏國即將就任的副總統晚宴時，知情人士透露，當時突然接獲外交單位通知，卡斯特羅主動表達與賴副總統會面的要求，席間特使團在徵詢洪都拉斯2位新任副總統同意後，賴副總統率駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋前去會見卡斯特羅。

賴副總統與卡斯特羅短暫會面7分鐘，賴副總統代表蔡總統向卡斯特羅致意並呈遞特使國書。賴副總統表示，對卡斯特羅的勇敢、堅強感到欽佩，蔡總統特彆強調，卡斯特羅是洪都拉斯第一位女總統，而蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，所以一定要加強合作、促進兩國邦誼，讓兩國可以持續進步、造福兩國人民。

賴副總統提到，前總統陳水扁曾說過，卡斯特羅及夫婿前總統賽拉亞都是他的好朋友，在陳水扁擔任總統期間，兩位都曾到台灣訪問並參加國慶。過去陳水扁出訪洪都拉斯也受到兩位的熱烈招待併合唱情歌，讓人印象深刻。

卡斯特羅則說，台灣對洪都拉斯的幫助非常重要，過去在她的先生賽拉亞（Jose Manuel Zelaya Rosales）擔任總統時，台灣也提供很多協助，有很多計畫都是靠着台灣的協助才能夠完成。此外，洪都拉斯2009年遭逢政變時，也是台灣提供給她家人庇護，台灣提供的協助意義深遠，她非常珍惜、感謝台灣。

中央社說，與會者轉述，當卡斯特羅回憶這些事情，情緒有些波動，眼中有淚。

結束短暫7分鐘會談，卡斯特羅歡送賴副總統及特使團，會議室的大門敞開未關上，隨團採訪的台灣記者詢問能否簡單聊一下台灣，卡斯特羅首度公開表示，宏國人民對於台灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激。多年來，兩國始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。

卡斯特羅就任總統前一天，主動要求會見賴副總統所率代表團，並公開表態正面回應賴副總統提出的“加強合作、促進邦誼”的訴求。

賴副總統結束與卡斯特羅會面後，趕回飯店繼續與宏國2位新任副總統的餐會，聚焦兩國農業、經濟等各層面的合作；與會者轉述，會談氣氛相當好。

隨團的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）稍早表示，因卡斯特羅忙於內政，賴副總統與卡斯特羅的雙邊會談與捐贈防疫物資活動，目前規畫在27日總統就職典禮之後與國宴兩個行程之間的空檔，但具體會面時間還在安排。

據中央社說，賴副總統與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日將在卡蕬楚就職典禮同台，兩人互動備受關注，是否安排實體或視訊會議，駐美代表蕭美琴說，沒有這個規畫；黨政高層則說，賴副總統、賀錦麗會自然互動。

據中央社消息說，美國副總統賀錦麗今天訪問洪都拉斯，將參加左翼總統當選人卡斯特羅就職典禮。美方希望透過展現團結，從根本解決移民問題，並鞏固支持台灣的國際陣線。