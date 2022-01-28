參加洪都拉斯首位女總統就職典禮 賴清德與哈里斯簡短交談

洪都拉斯1月27日舉行了總統當選人卡斯特羅（Xiomara Castro）的就職典禮。台灣副總統賴清德藉機與同樣到場的美國副總統哈里斯（Xiomara Castro）進行了簡短的寒暄互動。典禮期間，賴清德並與西班牙國王菲利普六世等嘉賓交談。

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據悉，哈里斯當時是最後抵達典禮現場，並走到賴清德右邊的位置。看到哈里斯入席後賴清德藉機主動攀談向哈里斯問好。接下來，兩人也進行了簡單的交談。而美國白宮隨後證實，兩人確實有互相打招呼、交談，對話內容都和區域的發展有關，同時表達樂見台灣和洪都拉的友邦關係。路透社報導，哈里斯稱，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的“根本原因”戰略。

據中央社報導稱，對哈里斯上述談話，賴清德則在稍後答覆隨團記者提問時指出，彼此之間有些默契，不方便轉述美國說法。賴清德稱，“與哈里斯對話時，他代表台灣感謝美國對台灣堅如磐石的幫助，自然地彼此問候，也深刻感受到哈里斯身為美國副總統非常大器，且親切自然。”

媒體詢問與西班牙國王談話內容，賴清德說，“西班牙國王風度翩翩，人高高帥帥、很親切，大家都在同一個就職典禮場合，很高興與西班牙國王互動聊天。”

報導指，白宮官員表示，哈里斯在就職典禮上與多位外國代表有短暫的寒暄，其中包括賴清德、西班牙國王菲利普六世、哥斯大黎加總統克薩達（Carlos Alvarado Quesada）、貝里斯總理布里斯諾（John Briceño）和多明尼加共和國副總統培尼亞（Raquel Peña）。

北京方面，中國外交部發言人趙立堅在周三出席例行記者會時表示，“中方一貫反對美台進行任何形式的官方往來。”