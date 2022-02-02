特斯拉召回5.4萬輛車

特斯拉召回5.4萬輛車 停用滾動停車功能

Le fabricant de voitures électriques Tesla a engagé le rappel aux États-Unis de près de 54.000 véhicules équipés du système d'aide à la conduite FSD Beta qui peuvent continuer à rouler automatiquement après avoir dépassé un panneau "Stop" au lieu de marquer un arrêt complet. © Julien Sarboraria

作者： 法廣 2 分鐘

特斯拉“FSD自動駕駛系統”的“滾動停車”功能，能讓汽車在沒有來往車輛和行人時，能緩慢通過有停止標誌的路口。週二（2月1日），有消息顯示，這個功能即將被停用。