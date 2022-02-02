特斯拉召回5.4萬輛車 停用滾動停車功能 發表時間： 02/02/2022 - 22:18 Le fabricant de voitures électriques Tesla a engagé le rappel aux États-Unis de près de 54.000 véhicules équipés du système d'aide à la conduite FSD Beta qui peuvent continuer à rouler automatiquement après avoir dépassé un panneau "Stop" au lieu de marquer un arrêt complet. © Julien Sarboraria 作者： 法廣 2 分鐘 特斯拉“FSD自動駕駛系統”的“滾動停車”功能，能讓汽車在沒有來往車輛和行人時，能緩慢通過有停止標誌的路口。週二（2月1日），有消息顯示，這個功能即將被停用。 廣告 繼續瀏覽後續 美國安全監管機構2月1日發布召迴文件，指出特斯拉將通過網路軟件更新，禁用“FSD自動駕駛系統”的“滾動停車”功能。 這項功能允許特斯拉汽車，以每小時5.6英里的速度，通過有雙向停車標誌（Stop Sign）的十字路口。根據美國國家公路交通安全管理局的召回通知，特斯拉將召回共計53822輛Model S、X，和Model 3以及Model Y汽車。召回消息傳出後，特斯拉股價盤前上漲0.2%。美國國家公路交通安全管理局警告稱，車輛沒有完全停止，通過十字路口時，碰撞風險可能會增加。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 汽車