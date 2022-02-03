美國外交官哈瓦那癥候群：可能是無頭案

世界各地的美國外交與情報人員傳出罹患所謂「哈瓦那癥候群」的神秘疾病；美國情報界調查無解但認為，其中某些人可能是電磁能脈衝的攻擊所致。調查沒有排除外國間諜有目標攻擊的可能，因為攻擊者有可能製造出隱蔽設備，使用一定的能量引導電磁能或超聲波對目標者造成傷害；但同時又說外國行為者不太可能執行持續的全球性行動來傷害美方人員。

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據法新社報道稱，美國情報界說哈瓦那癥候群成因，可能為電磁能攻擊。而美國政府內、外部的專家表示，「電磁能脈衝，尤其是在無線電頻率範圍內，或可解釋」美國外交官2016年在古巴首都哈瓦那首次通報的耳痛、暈眩、噁心等癥狀。其後，美國在中國、台灣、奧地利、波蘭、喬治亞和俄羅斯的一些駐外人員也陸續通報發生有以上癥狀。

由美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）與中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）召集的技術與醫學專家小組，在報告中提出了上述的電磁能相關發現。

專家報告中的非機密摘要指出，在通報的數以百計個案例中，部分受害者的癥狀「不能用已知環境或醫療條件輕易解釋，且可能是外部刺激所致」。非機密摘要並未披露部分受害者有多少人。據專家表示，攻擊者有可能製造出隱蔽設備，使用一定的能量引導電磁能或超聲波對目標者造成傷害。

專家僅聚焦在「異常健康事件」（AHI）的可能成因，並未說明此類設備是否存在，也沒有針對是否確實發生這類攻擊得出結論，或暗示誰在幕後操作。

不過，這份報告駁斥了一些否認「異常健康事件」攻擊的技術可能性的說法。

中情局近期發現，已通報的約1000例「異常健康事件」個案中，大多可用普通的醫療或環境條件解釋，但有20多例仍未獲解釋。據1名高階情報官員說法，中情局得出結論，外國行為者「不太可能」執行「持續的全球性」行動來傷害美方人員。