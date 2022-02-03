面對普京習近平甚至伊朗和朝鮮：拜登軟弱嗎？有爭議

面對普京、德黑蘭或平壤，美國總統拜登是否 "軟弱"？美國總統拜登正在努力在堅定性和務實性中調和，以應對眾多的國際危機，並專註於與中國的競爭。

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對拜登軟弱的質疑，近日由前美國駐聯合國大使黑莉提出。特朗普總統時期的美國駐聯合國大使尼基-黑莉本周在推特上總結了共和黨鷹派的批評稱， "中國飛機在台灣上空飛行是一件令人驚訝的事情嗎？如果朝鮮恢復了導彈試驗？如果伊朗發展核計畫？所有這些都說明了是拜登的弱點。"

據法新社今天報道說，正是與俄羅斯在烏克蘭問題上的拉鋸戰重新點燃了這些指責，這些指責最早是在去年8月底美國從阿富汗的混亂撤軍中出現的。但這位民主黨總統可能會採取武斷的語氣，倍加威脅，甚至像周三那樣決定向東歐派兵，但拜登的決心正在被爭論。

共和黨，包括共和黨溫和派邊緣，都指責拜登排除了預警制裁以防止莫斯科攻擊烏克蘭的做法。

事實上，選擇是由拜登政府做出的，它賭的是，威脅採取 "前所未有 "的懲罰性措施能夠產生阻嚇俄羅斯侵入烏克蘭的作用。另一個批評是，拜登從一開始就排除了直接軍事干預以保衛烏克蘭的選項。

而且最重要的是，似乎是拜登的一個口誤，讓世界為之震驚。1月中旬，這位79歲的領導人似乎預見了俄羅斯軍事進入烏克蘭的可能性，但承認在發生 "小規模入侵 "的情況下，北約國家之間在回擊莫斯科的規模上可能存在分歧。拜登立即被指責為給普京侵犯烏克蘭開了 "綠燈"。拜登然後不得不修改前辭。

據華盛頓布魯金斯學會智囊團的法國研究員Celia Belin說，"這是拜登的典型特徵：他經常像一個分析師而不是一個總統那樣做出反應決斷。" 但Celia Belin認為，到目前為止，針對烏克蘭危機，美國的戰略相當有效。不過她說："對一個領導人，這是一個錯誤，"尤其是 “共和黨人正在推動拜登軟弱的批評，這就讓它與拜登年老、脆弱和不夠堅定的普遍看法產生了共鳴。”

然而，Celia Belin強調，這種 "軟弱的口水戰 "是美國歷史的一部分，在更贊成使用武力恢復秩序的新保守主義傾向和傾向於 "作選擇性戰鬥 "的陣營之間存在着持續的對立。

在右翼智庫美國企業研究所的科里-沙克看來，這些總統的差距並沒有讓人質疑美國政府在這場高風險危機中找到平衡點的相當好的工作。她說，情報界迅速確定了俄羅斯侵略的風險，及早與盟國協商以形成共識，美國五角大樓也表現出堅定和備戰。

法新社說，拜登是帶着美國 "回歸 "盟友關係的承諾入主白宮，但回歸盟友需要妥協，而妥協又恰恰有造成拖延的危險與批評。但是，在特朗普時代的單邊主義之後，美國在國際舞台上的再投入並不意味着美國人打算在任何地方和任何時候都扮演警察的角色。

民主黨團隊希望脫離舊的衝突，而專註於其所謂的 "21世紀最大的地緣政治挑戰"：即與中國的競爭。

因此，當一個意外的危機出現，讓美國從這個優先事項上分心時，美國會有某種猶豫。因此，據塞利亞-貝林指出，以失敗為代價的 "逃離喀布爾"，可能促使普京有理由對自己說，'我正在利用這個機會'"。

同樣，美國第46任總統需要與德黑蘭達成一項非常迅速的協議，以挽救伊朗核協議，從而結束拖沓的談判，避免另一場重大危機。在這裡，拜登也會被指責軟弱。甚至在拜登的民主黨陣營也有批評，因為伊朗核問題對美國是如此敏感。

同樣地，面對朝鮮越來越多的導彈發射，美國人似乎暫時也無所作為。

法新社說，最後，在中國問題上，儘管拜登延續了前任總統特朗普的強硬路線，但一些保守派仍批評拜登願意就氣候問題與北京進行對話，卻拒絕完全抵制北京奧運會。但在科里-沙克看來，“拜登在中國或朝鮮問題上並不比上屆政府軟弱。”