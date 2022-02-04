美國多家媒體指遭駭客襲擊 懷疑背後是中國

美國新聞集團淪為黑客攻擊的目標，此次黑客查訪了包括記者在內的一些員工的電子郵件和文件，新聞集團的網絡安全顧問表示，這次入侵可能是為了收集情報以造福中國的利益。

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據華爾街日報今天報道稱，這次襲擊於 1 月 20 日被發現，影響了包括《華爾街日報》、《紐約郵報》和英國新聞機構在內的單位。新聞集團在周五的文件中披露了部分業務遭到黑客攻擊，並稱其初步分析表明數據已被竊取。據華爾街日報說，此次對新聞集團的網絡攻擊，據信與中國有關。

這次攻擊影響了包括《華爾街日報》及其母公司道瓊斯在內的許多出版物和業務部門；紐約郵報；公司的英國新聞業務。新聞集團表示已通知執法部門並聘請網絡安全公司 Mandiant Inc. 支持調查。Mandiant 事件響應副總裁 David Wong 表示：“Mandiant 評估認為，這些活動背後的人與中國有聯繫，我們認為他們可能參與了間諜活動，以收集情報以造福中國的利益。”

根據新聞集團在給員工的備忘錄中表示，它認為駭客威脅活動得到了控制。該公司一直在為受影響的員工提供指導。

據證券備案文件和一位知情人士稱，該公司的調查表明，包含用戶信息在內的財務和客戶數據系統沒有受到影響。

執法官員和網絡安全專家表示，記者通常是黑客代表外國政府獲取情報的首要目標，因為他們與可能擁有有價值或敏感信息的消息來源交談。強大的監視工具已被用來對付記者和人權活動家。

該報道稱，多年來，美國當局一直指責中國黑客以一系列美國企業和政府機構為目標。聯邦調查局局長克里斯托弗·雷本周表示，北京正在實施“大規模、複雜的黑客計畫，其規模比其他所有主要國家的總和還要大”。雷先生說，聯邦調查局有超過 2,000 項與中國政府主導的竊取美國信息或技術的指控有關的積極調查。

中國一再否認有關其進行網絡攻擊的指控。