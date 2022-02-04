美國挺台勢力升漲 呼籲代表處更名甚至建交無禁忌

美國國會兩黨議員周四在參議院和眾議院提出配套議案，要求美國就駐美台北經濟文化代表處(TECRO)更名為“台灣代表處”進行協商，此舉肯定會激怒中國。另外，第117屆美國國會開議短短一年，提出友台議案數高達51案，挺台動能高漲。其中較敏感呼籲美台復交決議案連署議員人數，也較上會期明顯成長。

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據路透社報道稱，美國議員推動將駐美台北經濟文化代表處更名為“台灣代表處”。如果這些措施成為法律，代表處名稱的任何改變都可為小國採取類似措施促進與台灣的接觸提供掩護。

由於華盛頓試圖反擊其認為北京日益增長的經濟和軍事脅迫，美中關係已經處於幾十年來的最低點，此舉也肯定會造成美中關係新裂痕。像大多數國家一樣，美國與台灣沒有正式關係，但美國是台灣最大的國際支持者。

這些議案指示國務卿“尋求與TECRO進行談判”，將代表處更名為“台灣代表處”。

共和黨參議員魯比奧和參議院外交關係委員會主席、民主黨人Bob Menendez提出參議院版本的議案，共和黨人John Curtis和民主黨人Chris Pappas牽頭眾議院版本的議案。

據中央社今天報道稱，第117屆美國國會開議短短一年，提出友台議案數就高達51案，超過上屆國會的32案，挺台動能高漲。其中以往被視為相對“激進”的呼籲美台復交決議案，也逐漸獲支持。

根據台灣外交部統計，第117屆美國國會自去年1月開議以來，聯邦參、眾兩院友台議案數已達51案，超過上屆國會整屆2年會期的32案，關注內容也擴展至美台關係更全面面向。

中國去年擴大軍機擾台規模，10月前4天就派出高達149架次，台海安全成為美國議員高度關注議題，多項友台軍事相關法案相繼出籠。

盼確保美國具有阻止中國入侵台灣、不會造成“既成事實”（fait accompli）能力的“台灣防衛法案”（Taiwan Defense Act）就是其中之一。另一部也引發許多討論的則是“台灣夥伴關係法案”（Taiwan Partnership Act），主旨為協助美國國民兵與台灣成立夥伴靜好，確保有一支整合良好、危機發生時能迅速部署人員的防衛部隊。

除軍事議題外，美國國會去年也催生出較以往不同的友台外交類法案，例如由共和黨籍眾議員費希巴哈（Michelle Fischbach）、民主黨籍眾議員皮特斯（Scott Peters）去年11月23日連袂提出的“促進與台灣關係法案”（Promoting Ties with Taiwan Act）。

立陶宛去年11月為歐洲開先河，允許台灣以“台灣”為名在首都維爾紐斯設立代表處，卻遭到中國多方脅迫。透過“促進與台灣關係法案”，提案議員期盼能運用美國外交影響力及聲望，複製立陶宛模式，促進台灣在目前尚未設有常駐代表機構的國家內設處，並協助這些國家對抗伴隨而來的威權威脅。

據中央社說，此外，值得注意的是，以往被視為較激進、較敏感的台美復交議題，在國會獲支持程度也緩慢成長中。共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）上屆與本屆會期皆提出呼籲台美復交、簽署自由貿易協定（FTA）與支持台灣加入國際組織的決議案。上會期提案只獲得另一位共和黨議員連署支持，但本會期僅過一半，連署人數就已達20位。

帝芬尼幕僚告訴中央社記者，目前連署議員雖都是共和黨人，但帝芬尼會持續向民主黨議員推案，希望在2022年讓這部決議案變成跨黨派支持的法案。