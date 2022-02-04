美國消滅IS恐怖頭目加強拜登國際領袖地位 莫斯科罕見站隊說支持反恐

在消滅了伊斯蘭恐怖組織的領導人之後，美國總統拜登在國際舞台上擺出了指揮官的姿態。拜登在白宮追蹤襲擊行動進程的指揮照片，強化了拜登的反恐國際領袖的形象。法新社說，伊斯蘭恐怖組織的領導人命喪美軍突擊，俄羅斯隨後表示，支持美國反恐立場。在美俄因烏克蘭議題而緊張關係升高之際，俄方罕見語氣稍緩。

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據本台報道稱，拜登周四宣布，伊斯蘭國恐怖組織領導人阿布-易卜拉欣-哈希米-庫雷希在美國對敘利亞西北部伊德萊布省的突擊行動中被擊斃。在過去的兩天里，美國總統已經穿戴上了反恐軍事總司令的衣缽。此前美國共和黨反對派動輒指責拜登在面對美國的對手和敵手時表現軟弱。但在兩天內，拜登剛剛向北約的東歐側翼派遣了3000名部隊，並下令開展一項行動，導致聖戰分子領導人之一死亡，此消息在世界上顯然最受歡迎。

報道稱，這位美國總統有時可能看起來猶豫不決，但他知道如何堅定地要求。他說："我致力於保護美國人民免受恐怖主義威脅，我將採取果斷行動保護這個國家。我們仍然保持警惕，我們仍然做好準備。這次行動將一個主要的恐怖分子頭目從戰場上清除，並向各地的恐怖分子發出了一個強烈的信息：我們將追捕你們，天涯海角我們都將找到你們。今天，我們再次繼續我們不懈的努力，以保護美國人的安全，並加強我們在世界各地的盟友和合作夥伴的安全。"

然而，尚不清楚這次對一個比他的前任更不知名的聖戰領導人的成功突襲，是否足以修復拜登的形象。正是在混亂的從阿富汗撤軍的時候，批評拜登軟弱已經開始甚囂塵上。此後又出現了其他問題。反對者批評說，拜登對朝鮮正在不斷進行導彈試驗，關於伊朗核問題的談判陷入僵局，競爭對手中國對美國的挑戰置之不理。

據路透社說，美國總統拜登周四表示，伊斯蘭國一頭目在美軍於敘利亞的突襲行動中自爆身亡，這對該聖戰組織重組的努力構成打擊。自伊斯蘭國創始人巴格達迪在2019年身亡後，Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi一直領導該組織。

據拜登和美國官員稱，當美軍在敘利亞西北部逼近Quraishi時，他引爆了炸彈，他的家人包括孩子也被炸死。美國官員說，爆炸威力巨大，將屍體從Quraishi所在的三層建築中拋到街道上，美方並將所有平民傷亡歸咎於伊斯蘭國。

據法新社說，拜登在宣布反恐勝利的一項聲明中表示，「昨晚在我的指揮下，美軍在敘利亞西北部成功發動了一場反恐行動，以保護美國民眾與我們的盟友，也讓這個世界成為一個更安全的地方。感謝美軍的技巧與勇氣，我們已經成功把伊斯蘭國的領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）從戰場中剷除。」

美軍高層官員表示，美國特殊部隊在敘利亞西北部發動夜間空降突襲，哈希米自爆身亡。官員指出，哈希米引爆的炸彈同時殺死了他自己的家人，當中有婦女和孩童。沒有美軍在這次行動中受傷。

庫德族部隊也參與在伊德利布省（Idlib）發動的這場行動，比哈希米更為知名的前任伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）於2019年在同一地區的類似行動中身亡。巴格達迪於2019年10月在美軍發動的突襲行動中身亡後，哈希米接替他成為伊斯蘭國領導人。

據法新社說，極端組織伊斯蘭國（IS）領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）命喪美軍突擊，俄羅斯隨後表示，支持美國反恐立場。在美俄因烏克蘭議題而緊張關係升高之際，俄方罕見語氣稍緩。

俄羅斯外交部在聲明中還說：「我們支持其他國家各項努力，包括美國率領的國際聯盟成員在反恐方面的行動。」俄方表示，已「準備好與所有利害關係國家合作，一起有效因應這類共同威脅（恐怖主義）」，並說俄國在打擊敘利亞境內恐怖主義上「做出決定性貢獻」。

俄軍介入敘利亞內戰，但支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，美國則支持反政府的庫德族民兵組織。

法新社說，美國指控俄羅斯正計畫入侵烏克蘭，俄國和西方國家最近幾周緊張關係急速升高。