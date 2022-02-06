加拿大卡車司機抗議延伸到多倫多和魁城

加拿大卡車司機抗議政府強制疫苗令的行動繼續延燒，周六的抗議活動已經從首都渥太華延伸到多倫多和魁北克城。2月5日，數百輛卡車和汽車參加了魁北克市的“自由車隊”，這是全國抗議強制接種疫苗規定活動的一部分。

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抗議者表示：“我鼓勵想重獲自由的人們，與其投資給（不實）媒體，不如投資於更好的衛生系統，這就是我的想法。我今天在這裡為我孩子的自由和反對在教室里戴口罩而戰。”

幾天前，魁省省長取消了有爭議的、要求不接種疫苗的成年人支付健康稅的計畫。

魁北克省和相鄰的安省人口加起來約佔全加拿大的61%。在跡象表明Omicron變種已達到頂峰的情況下，兩省已開始取消部分限制。

在安省最大的城市多倫多，卡車車隊和支持者周六下午繼續在中心聚集，進行反強制疫苗抗議。多倫多警方周六早晨發布推特信息說，已經增加警力，繼續關閉市中心核心區道路。

從上周末開始，超萬名抗議者，包括部分從西海岸駕車趕來的卡車司機，在首都渥太華進行抗議、反對強制疫苗。截至本周六，抗議已進行到第九天。西部的阿省和曼省也發生了反強制接種的抗議活動。

其間，為支援貨車司機而進行的網上籌款活動在籌集了超過1千萬元後，上周五被籌款網站GoFundMe以違反服務條款為由移除。

關注事態的佛羅里達州州長羅恩．德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，GoFundMe“霸佔用於支持卡車司機的900萬美元捐款，並將其用於他們自己選擇的事業”，“這是一種欺詐”，並準備調查。

隨後，GoFundMe在周六的更新中稱，它已經退還給捐贈者捐款，只有剩餘的資金才會被分配給慈善機構。

組織者現在已經在新的網站GiveSendGo 上建立了一個備用捐款網站，他們說這將確保錢能到達抗議者手中。該捐贈網站在創建後的幾個小時內就籌集了超過 24萬美元。