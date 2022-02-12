巴黎汽車堵路運動爆發之際 加拿大司法判癱瘓行動破壞經濟下令停止

加拿大一名法官周五下令，反對疫情限制措施的抗議者對加美一條關鍵貿易走廊長達四天的封鎖行動必須終止，司法令昨夜今晨已經生效；該國總理特魯多向美國總統拜登承諾迅速採取行動，結束這場擾亂北美汽車業的危機。加拿大汽車堵路運動向歐洲等地蔓延，法國名為自由車隊堵路行動今天在巴黎上演。

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據路透社報道稱，判定加拿大卡車司機抗議活動造成重大經濟影響，法官下令制止。這項命令可能帶來的結果是安大略省溫莎市警方對卡車司機進行清場。這些司機將數十輛卡車擁堵在大使橋(Ambassador Bridge)附近。大使橋是北美最繁忙的陸路邊境口岸，也是阻斷底特律汽車製造商供應的節點之一。

加拿大高等法院法官Geoffrey Morawetz的命令在東部時間周五晚上7點(0000GMT)生效。

抗議活動造成的擁堵導致福特汽車等公司減產，企業為減少損失紛紛將供應運輸改道。

由加拿大卡車司機發起的“自由車隊(Freedom Convoy)”抗議活動在法國、新西蘭、澳洲和美國也引發了類似風潮，美國國土安全部正努力確保3月初華盛頓特區舉行的“自由車隊”活動“不會擾亂合法貿易”。

加拿大司法介入被指受美國施壓。據白宮一份聲明稱，拜登在與特魯多的通話中表達了對汽車工廠停產和減產的擔憂。據聲明說，“兩位領導人一致認為，阻礙兩國旅行和商業往來的個人行為正在對公民的生活和生計產生重大的直接影響，”聲明稱，“(加拿大)總理承諾在執法方面迅速採取行動，(美國)總統感謝他和加拿大有關部門為恢復通往美國橋樑通道開放所採取的措施。”

據IHS Markit估計，2021年美加汽車與核心零部件跨境貿易總額為515億美元。

安大略省領導人周五試圖增加壓力，威脅對不遵守規定的人處以10萬加元的罰款和最多一年的監禁。溫莎警方發表聲明，警告將進行逮捕。但不清楚當局是否以及何時會開始進行罰款或監禁。