加拿大警方強行執法 逮捕阻礙交通要道民眾

警方13日在美國與加拿大之間的最繁忙邊界通道附近，驅離並逮捕僅剩為數不多的抗議民眾，致力於終結因不滿防疫管制而爆發的抗爭。美方歡迎加拿大警方為消除交通障礙而強力干預。

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警方13日在美國與加拿大之間的最繁忙邊界通道附近，驅離並逮捕僅剩為數不多的抗議民眾，致力於終結因不滿防疫管制而爆發的抗爭。美方歡迎加拿大警方為消除交通障礙而強力干預。

美聯社報導，加拿大警方在首都渥太華設立聯合指揮中心。連日來的抗爭已癱瘓渥太華市中心，惹怒對於警方執法不力而深感失望的民眾，並使得總理特魯多（Justin Trudeau）承受莫大壓力。

而癱瘓渥太華的抗爭引發加拿大全境及其他國家的響應，法國、新西蘭與荷蘭也相繼爆發類似車隊堵塞交通要道的抗議行動，美國國土安全部警告，卡車車隊疑似在美國境內集結。

加拿大溫莎市（Windsor）指出，破曉後在連接美國底特律與溫莎市的大使大橋（Ambassador Bridge）附近，逮捕數名抗議民眾，並且拖吊數輛車。溫莎市是加拿大的汽車業重鎮。

目前還不清楚大使大橋將於何時恢復通車，不過溫莎市長表示，他希望就在當日。溫莎市警方則說，他們將在抗議民眾集結的區域繼續執法，並且對於違法行動零容忍，呼籲大眾避開警方執法的區域。

經過警方12日勸說民眾駛離他們的卡車及各型車輛後，目前還有少數抗爭者不願離去。這些抗議民眾以車輛封阻往來美加兩國的交通要道，這條經濟命脈承載了兩國約25%的出口商品。

根據警方估算，12日聚集在渥太華的抗議民眾達到4000人，過去數個周末也是如此，反對強制疫苗接種的民眾自今年元月底在渥太華市中心安營紮寨以來，他們到處流竄並大聲喧囂。