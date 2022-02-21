美國前國務卿蓬佩奧將訪問台灣

台灣外交部今天表示，美國前國務卿蓬佩奧伉儷3月2日至5日訪台，將晉見總統蔡英文等多名政府高層。台灣在野黨呼籲執政黨也安排在野黨與蓬佩奧會見，以期展現台灣面貌。蓬佩奧在2018到2021年擔任美國國務卿時大力挺台，卸任後仍常發文支持台灣。

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據中央社今天引述台灣外交部表示，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷3月2日至5日訪台，將晉見總統蔡英文等多名政府高層。

該報道稱，外界關注防疫規畫，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中說，將比照既有外交泡泡進行。

台灣外交部今天表示，蓬佩奧伉儷來台行程，除晉見蔡總統，也將接受副總統賴清德款宴，以及拜會立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮，接受吳釗燮款宴。

各國新冠病毒每日新增個案數量仍然相當可觀，今天下午的中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體詢問蓬佩奧來台入境檢疫模式，陳時中表示，將比照既有外交泡泡進行，入境檢疫模式都是依據來訪時間長短訂定，外交部對於外交泡泡經驗充分，全權交由主責部門安排。

中央社說，美國前國務卿蓬佩奧預計下周三訪台，多名民進黨立委在臉書貼出梗圖，熱烈歡迎美國史上最挺台國務卿，爭相邀訪蓬佩奧到家鄉品嘗台灣美食，揚言讓他“飽到天靈蓋”再回去。

甫前往美國國會訪問的國民黨立委陳以信則表示，美國前任高層官員來台有助增進台美關係，是很正面的事，但他希望政府安排行程，不要侷限在“執政黨外交泡泡”里，也能安排蓬佩奧多跟在野黨接觸，讓外賓有機會真實了解台灣各面向。

蓬佩奧預計3月2到5日到訪台灣，旋風式訪問行程滿滿，除要拜會總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等政治人物，還要參加遠景基金會演講，但仍有許多民進黨立委希望蓬佩奧難得訪台，在百忙之中能下鄉吃美食。國民黨立委陳以信則認為蓬佩奧不應只跟民進黨政府官員見面，也該接觸在野黨，聽聽台灣各種多元聲音。

民進黨立委林宜瑾在臉書表示，蔡總統第二任上任以來，已有多名重量級外賓訪台，層級一次比一次更高，這不是憑空而來，是因為擺脫前總統馬英九時期對中國的依賴，勇敢走出去，才能迎來今日民主世界的認同，若蓬佩奧行程有空檔，她歡迎蓬佩奧一定要來品嘗“台南美食”。

民進黨立委劉建國也在臉書貼出瘦身後的蓬佩奧照片，強調歡迎蓬佩奧來雲林吃美食，“一定讓您飽到天靈蓋再回去美國”。

據中央社說，蓬佩奧在2018到2021年擔任美國國務卿時大力挺台，卸任後仍常發文支持台灣，他2月11日才在自己官方社群網站推特（Twitter）指出，台灣絕不是中國的內政事務，我們必須確保中國共產黨明白，美方將採取任何必要行動捍衛台灣自由。