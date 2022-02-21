襲擊隨時會發生 美要求旅俄公民撤離莫斯科、聖彼得堡

出於局勢不斷升級，美國駐俄羅斯大使館發出警告，莫斯科和聖彼得堡可能發生襲擊，建議在這兩座城市的美國公民準備在沒有任何幫助的情況下撤離。

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據彭博社報道，美國駐俄羅斯大使館20日發出的警告稱，“俄羅斯主要城市的購物中心、飯店、地鐵站和其他目標可能遭攻擊”。美方將這些說法歸咎於未指明的媒體消息來源，並呼籲“做好不依賴美國政府協助的撤離”。

近一個月來，美國政府一直建議公民不要前往俄羅斯，如果遇到麻煩可以尋求美國大使館的幫助。新警告增加包括“避開人群”、“在遊客經常光顧的地方保持警惕”和“制定不依賴美國政府援助的疏散計畫”等指示。

彭博社稱：不過此舉遭到俄羅斯外交部的質疑，所謂威脅的性質尚不清楚，警告中所指的媒體來源也不是很明顯。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）質疑“要如何理解這一切？”。

另據路透社報導：美國和歐盟已警告莫斯科，任何攻擊烏克蘭的行動將面臨嚴重製裁；但歐盟外交事務首長波瑞爾（Josep Borrell）則說，現在還不到制裁俄羅斯的時候。波瑞爾告訴記者，只有“當時機來臨時”，他才會召開特別會議討論是否同意制裁，現階段歐盟支持安排進一步磋商的最新嘗試。