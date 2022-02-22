余茂春傳隨蓬佩奧訪問台灣

據台媒報道稱，台灣外交部21日證實，美國前總統特朗普任內大力挺台的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo ）已敲定於下周訪台，引發熱議。對此，台灣民進黨立委林俊憲特別提到，特朗普任內的顧問余茂春（Miles Maochun Yu）此次也將隨蓬佩奧來台，他並大讚余茂春是促成美國對中國政策扭轉的大功臣！

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據自由時報報道稱，這人將隨龐皮歐訪台！ 綠委林俊憲贊余茂春是美國對中強硬關鍵角色。

21日有消息指出，蓬佩奧伉儷訂於3月2日至5日訪問台灣，台灣外交部隨後證實，特朗普政府的中國政策規畫首席顧問余茂春也會隨行來台，屆時他們將晉見總統蔡英文，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，也將有公開演講。

消息一出，林俊憲今下午在臉書發文特別提到台灣民眾比較陌生的余茂春，直言他與蓬佩奧是促成美國對中政策扭轉的“黃金組合”，“余茂春先生被稱為美國對中政策扭轉的第一人，換句話說，今日我們熟知的美中格局很大一部分與他有關。”

據林俊憲表示，“余先生出生於中國，或許也正是如此，他比任何人都了解中共的本質，在特朗普總統任內他擔任國務卿的中國政策首席顧問，一改70年代以來美國外交體系主流的‘擁抱熊貓派’，認為不應對中國抱持幻想，讓世人警覺中國的野心。”

接着林俊憲指出，在華府對台方針上，余茂春強調強調美國的“信用”是關鍵，如若不能維持台灣的自由與民主，放任中國侵略而坐視不管，將是對美國信用的嚴重損害，因此主張美國應採取更明確的態度回應中國對台施壓，“美國近年來大力支持台灣的舉動，或許背後的重要推手正是余先生，他絕對是值得台灣尊敬深交的友人。”

據該報道引述林俊憲說：“台灣人在世界上以好客聞名，尤其蓬佩奧與余茂春長期為台灣仗義執言，有如好友來訪，一定是盛情款待！這不僅是對朋友的熱情，更能展現台灣作為一股良善力量，值得國際間志同道合夥伴的支持！”